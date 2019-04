Schützengilde feiert 50-Jähriges

Mit einem Festakt und zahlreichen Gästen hat die Schützengilde Uttenweiler im Schützenhaus ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Bereits im 16. Jahrhundert habe die Ortsobrigkeit unter Jakob Freiherr von Stein eine Schießhütte erbauen lassen, verwies Oberschützenmeister Thomas Zander auf eine Urkunde aus dem Jahr 1589. Die Schützen haben somit in Uttenweiler eine lange Tradition, die von der Schützengilde auch heute noch vorbildlich gepflegt wird.

Die Ortsobrigkeit hatte wohl auch in der 1590 herausgegebenen Gerichtsordnung neben dem „Spielen“ die Schießhütte unter den besonderen Schutz des Gesetzes gestellt und allerlei Strafen für unbotmäßiges Verhalten erlassen. Thomas Zander zitierte zudem aus einem Artikel der „Riedlinger Zeitung“ vom 2. Juni 1926, in dem davon berichtet wurde, dass man es „beim Schützenleben mit einem edlen Sport zu tun habe, bei dem sich Hoch und Nieder, Beamte und Bürger, Geistliche und Laien, Einheimische und Auswärtige in schöner Harmonie beteiligten, wobei Auswüchse, Unsitten, Unrecht und Sünde statutengemäß ferngehalten werden sollten“.

Damals seien die Schützenvereine gesellschaftlich deutlich anerkannter gewesen als heute, so der Oberschützenmeister, der sich auch schon Aussagen wie „ihr bildet Mörder aus“ anhören hat müssen. In Uttenweiler aber sei die Schützengilde ein wichtiger Teil der Gesellschaft, sie sei respektiert und anerkannt, was sich auch in der sehr guten Zusammenarbeit mit Bürgermeister Werner Binder widerspiegle. Auch dank der großzügigen Zuwendungen durch die Gemeinde habe der Verein keine finanziellen Sorgen, die Jugendarbeit funktioniere tadellos und Nachwuchs stehe anders als bei vielen anderen Vereinen genügend zur Verfügung. Auch die alljährliche Fahrradbörse sei zu einer wichtigen Einnahmequelle geworden, so dass die Dachsanierung am Schützenhaus, die im vergangenen Jahr gemacht fällig war und rund 15 000 Euro kostete, keine nennenswerten Löcher in die Kasse gerissen habe.

Schriftführer Armin Hepp, Schatzmeister Christoph Blersch, die Mannschaftsführer der einzelnen Abteilungen sowie Jugendleiter Werner Tromsdorf sprachen in ihren Berichten von geordneten Verhältnissen. Einzig der Abstieg der Mannschaft Luftgewehr I sei zu bedauern, aber das sporne nur an; und dass der älteste Schütze von Luftgewehr II nun eine Brille brauche, sei sehr bedauerlich.

Die Wahlen brachten folgende Ergebnisse: Der bisherige Schützenmeister und damit stellvertretende Vorsitzende Robin Ihle ist jetzt Oberschützenmeister und der bisherige Vorsitzende Thomas Zander rückt auf den Posten des Schriftführers, den zuvor Armin Hepp bekleidete. Die Position des Schützenmeisters nimmt bis zur nächsten Generalversammlung Andreas Blersch ein, als Kassierer wurde Christoph Blersch bestätigt und auch die Ausschussmitglieder Elias Ihle und Markus Forstner behalten ihre Posten.

Bürgermeister Binder gratulierte dem neuen Vorstand zur Wahl und sprach ebenfalls von der guten Zusammenarbeit mit der Schützengilde, die wichtig sei für das Vereinsleben in der Gemeinde. Er lobte die hervorragend gelebten Werte der Schützen in der Gemeinde seit dem Mittelalter. Eigentlich, so Binder, könne man heute auch 400 Jahre Schützen in Uttenweiler feiern, da die urkundlichen Erwähnungen bis in diese Zeit zurückreichen.

Grußworte gab es auch von Landesoberschützenmeisterin Hannelore Lange, dem Vizepräsidenten des Sportkreises Biberach, Hermann Gantner, und dem Kreisoberschützenmeister des Landkreises Ehingen, Hans Jörg Arbeiter, die anschließend die Ehrungen für besondere Verdienste und langjährige Mitgliedschaft in der Schützengilde Uttenweiler vornahmen.

Ein weiterer Bericht über die Ehrungen folgt.