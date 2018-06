Renoviertes Feldkreuz wird gesegnet

Seit 2006 hilft die in Wangen entstandene Initiative Big Shoe kranken Kindern in aller Welt. Vorsitzender Igor Wetzel gibt im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ Einblicke in Bilanzen, Strukturen sowie Projekt – und kündigt einen Besuch von Mesut Özil in Wangen an. Wenn der Besuch des zuletzt wegen eines gemeinsamen Fotos mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in die Kritik geratene deutsche Fußball-Nationalspieler ins Allgäu kommt, steht aber noch nicht fest.