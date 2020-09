Reinhold Wild spendet 125 Mal Blut

13 Männer und Frauen sind dieses Jahr in der Gemeinde Uttenweiler für häufige Blutspenden geehrt worden. Gemeinsam haben die Geehrten über 500 Mal an einer DRK-Blutspendenaktion teilgenommen. Zwei sogar ganz besonders häufig: Eberhard Moll wurde für 100 Blutspenden ausgezeichnet. Übertroffen wurde dies noch von Reinhold Wild, der 125 Mal Blutspenden war. Sechs Mal im Jahr gehe er zu einem Blutspendetermin. Erst am vergangenen Freitag sei er das letzte Mal gewesen, erzählt er.

In der Gemeinderatssitzung am Montagabend wurden diese beiden und drei weitere Blutspender, die anwesend waren, von Bürgermeister Werner Binder auch im Namen des DRK persönlich geehrt. „Sie sind Vorbilder für viele“, so Bürgermeister Binder in seinen Eingangsworten. „Jeder der schon mal Blut bekommen hat, weiß was es bedeuten kann, wenn jemand Blut zur Verfügung stellt.“ Er hoffe, dass sich viele weitere ermuntert fühlen, ebenfalls Blut zu spenden.

Für zehnmaliges Spenden wurden geehrt: Sandra Mannhard und Florian Scheffold; für 25-maliges Blutspenden: Rita Bosshart, Christine Maurer und Claudia Wild; für 50 Blutspenden: Birgit Traub; 75 Mal haben gespendet: Siglinde Buck, Gerhard Fiesel, Cornelia Fiesel und Brigitte Maier; 100 Blutspenden: Eberhard Moll; 125 Mal: Reinhold Wild.