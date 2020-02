Reinhold Scham wird mit dem Pflug auf dem Dach überrascht

Die Narrenzunft Pflug-Raicher aus Uttenweiler hat einer langen Tradition zur Folge am Glombigen Donnerstag den begehrten Pflug mit Hilfe der Drehleiter der Feuerwehr Riedlingen auf den Kamin einen verdienten Mitgliedes gestellt. Diese Ehre wurde in diesem Jahr Reinhold Scham zuteil. Dort ziert jetzt der Pflug bis zum Fasnetsdienstag den Kamin seines Hauses.

Als Pflug-Raicher begleitet Reinhold Scham bereits seit rund 35 Jahren, anfangs auch mit seiner ganzen Familie, jedes Jahr den Pflug-Raicherwagen bei den Umzügen in Uttenweiler, Dieterskirch und Offingen. In diesem Jahr ist jetzt sogar schon sein Enkelkind mit dabei.

Schwierigkeiten beim Pflugsetzen

Nach der längeren Fahrt mit der Drehleiter quer durch Uttenweiler in die hintersten Ecken der Neubausiedlung gestaltete sich die Setzung des Pflugs auf dem Kamin unerwartet schwierig, da sich der Pflug unter dem Drehkranz der Drehleiter verkeilt hatte. Doch nachdem die Helfer den Pflug teilweise zerlegten und nachfolgend wieder zusammensetzten, gelang es Zunftmeisterin Katrin Ochs mit Hilfe der Feuerwehr problemlos, den Pflug zu setzen. Aus diesem Grund wurde in diesem Jahr erstmals der Pflug mit einer zirka einstündigen Verzögerung bei Nacht gestellt, was aber durch die Abendröte einen besonderen Flair darstellte. Als der Pflug endlich auf dem Dach gesetzt war, reagierte die Zuschauermenge mit reichlich Applaus.