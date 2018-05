Eine Spur der Verwüstung haben Unbekannte am frühen Sonntagmorgen in Uttenweiler hinterlassen und dabei einen Gesamtsachschaden in Höhe von ungefähr 2500 Euro angerichtet. Zwischen 1 und 4 Uhr waren sie im Bereich um die Festhalle unterwegs. Nach bisherigen Ermittlungen rissen die Täter dort die Außenspiegel an drei Autos ab. Auch vor einem Holzzaun und einem Unterstand für einen Rasenmäher-Roboter machten die Unbekannten nicht halt: Beides beschädigten sie, sodass es die Besitzer wieder aufwedig reparieren oder sogar neu kaufen müssen. Auch die Scheibe einer Bushaltestelle ging zu Bruch. Zeugen haben in der Nacht eine Gruppe von Jugendlichen gesehen und gehört, die durch Uttenweiler gezogen sind. Ob die mit den Sachbeschädigungen zu tun haben, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Riedlinger Polizei (Telefon 07371/9380).