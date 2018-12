Ralf Kriz hält seit 20 Jahren Dirigentenstab

Zum Abschluss des Weihnachtskonzerts des Musikvereins Uttenweiler hatten die Vorsitzenden Philipp Döring und Raphael Baier eine besondere Überraschung parat: Seit genau 20 Jahren ist Ralf Kriz verantwortlicher Dirigent beim Musikverein Uttenweiler.

Mit lang anhaltendem Applaus im Stehen zeigten die 80 Musiker die Wertschätzung, die ihr Dirigent in ihren Reihen genießt. Bei vielen erfolgreichen Auftritten, auch bei Wertungsspielen, spiegelt sich die Bereitschaft der Musiker wider, mit ihrem Leiter auf hohem Niveau symphonische und unterhaltsam konzertante Blasmusik zu pflegen.

„Vor 20 Jahren habe ich in Uttenweiler als Nachfolger von Paul Bösch große Schuhe angezogen“, stellte Ralf Kriz im Gespräch fest. „40 Jahre lang leitete und prägte Bösch als jetziger Ehrendirigent den Musikverein.“ Als Dirigent vom Musikverein Uigendorf kommend, musste Kriz in anspruchsvolle Bereiche der symphonischen Blasmusik hineinwachsen. Gleichzeitig galt es, die Musiker mit dem weiten Bereich gepflegter Unterhaltungsmusik vertraut zu machen. „Das waren Zeiten gegenseitiger Befruchtung“, betonte er.

Ralf Kriz selbst ist ein Vollblutmusiker und auf vielen Blasinstrumenten zuhause. Dazu zählen Saxofon, Tenorhorn, Posaune und Tuba, doch in seinem Keller findet man auch Akkordeon, Keyboard, E-Bass und Gitarre. Für ihn ist nicht immer das vorgegebene Notenbild für eine Interpretation ausschlaggebend, Musizieren mit Herz und Hand gehört zu seinen Prinzipien. Dies zeigt sich bei jedem Konzert in seiner Art des Dirigierens, wie er seine Musiker führt und motiviert. Als Dirigent freut er sich über die tolle Gemeinschaft, die in seiner Kapelle herrscht, über sichere Solisten, begeisterungsfähige Musiker und eine harmonische Verbindung zu anderen Vereinen. „Es ist bestens, dass bei uns die Chemie stimmt“, resümiert Kriz. So kann er getrost ins dritte Jahrzehnt seiner Dirigentenkarriere sehen.