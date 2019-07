Räte wählen Ortsvorsteher

Die Wahl der Ortsvorsteher von Ahlen, Sauggart, Dieterskirch und Offingen und ihrer Stellvertreter steht bei der nächsten öffentlichen Sitzung des Uttenweiler Gemeinderats am Montag, 22. Juli, an. Beginn ist um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses statt. Davor verpflichtet sich Gemeinderat Christoph Fritschle für eine weitere Amtszeit im Gremium. Nach Information durch den Bürgermeister und der Bürgerfragestunde werden nichtöffentlich gefasste Beschlüsse bekannt gegeben. Zudem soll ein persönlicher Stellvertreter des Bürgermeisters in den Verwaltungsrat der Bussenwasserversorgungsgruppe (Sitz Oberstadion) bestellt werden. Weitere Vertreter des Gemeinderats und ihre persönlichen Stellvertreter werden für die Verbandsversammlung der Bussenwasserversorgungsgruppe, für den gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Riedlingen, für die Verbandsversammlung des Wasserversorgungszweckverbandes Ahlenbrunnengruppe, für die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbands Donau-Riedlingen, für die Mitgliederversammlung der Volkshochschule Donau-Bussen und für die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Bad Buchau bestimmt. Die weitere Tagesordnung: Bebauungsplanverfahren „Erweiterung Firma Maurer-Electronic GmbH“ (Aufstellungsbeschluss und Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden); verschiedene private Baugesuch; Vergabe Kopierer; Befestigung Friedhofswege Uttenweiler (Vergabe der Arbeiten); Vergaben Zahnarztpraxis (Nachtrag Beleuchtung, Auftragsvergabe Glastürelemente); Breitbandausbau FTTB Dentingen und Kabeleinzug zum Hofgut Dettenberg (Vergabe des Auftrages der Bauarbeiten); Auftragsvergabe Kanalreinigung und Untersuchung Teilorte; Bebauungsplan „Zur Schmiede“ in Dietershausen (Beauftragung Ingenieurbüro); Kleinprojekte Leader; Errichtung eines Sendemastens der Deutschen Funkturm GmbH zwischen Sauggart und Dieterskirch auf Furstück 723 (Zustimmung Pachtvertrag); Wasserversorgung/Feuerwehrwesen: Beschaffung von Systemtrenner; Ermächtigung zur Bearbeitung von Baugesuchen über die Sommerpause; Bekanntgaben, Verschiedenes, Wünsche, Anregungen.