Räte erhöhen Preis für Campingplatz

Von sechs auf acht Euro hat der Gemeinderat Uttenweiler in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Preis für den Campingplatz am Freibad erhöht. In dem Preis ist allerdings ein kostenloser Besuch des Freibads inbegriffen. Seit der Ausweisung des Campingplatzes vor sechs Jahren habe es keine Erhöhung gegeben, so Kämmerer Alexander Preuß. Damals habe die Gemeinde den Preis bewusst etwas niedriger angesetzt, um den Campingplatz bekannt zu machen. Im vergangenen Jahr habe die Gemeinde immerhin mehr als 20 Übernachtungen verzeichnet. Mit dem bisherigen Preis lag Uttenweiler etwas unter dem Umfeld.