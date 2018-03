Räte beschließen doppischen Haushalt

Den ersten doppischen Haushalt der Gemeinde Uttenweiler beschließt der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 19. März. Beginn ist um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses. Die weitere Tagesordnung sieht folgende Punkte vor: Information durch den Bürgermeister; Bürgerfragestunde; Bekanntgabe nichtöffentliche Beschlüsse; ein Baugesuch mit einer immissionsschutzrechtlichen Änderungsgenehmigung (Neubau eines Gärrestelagers, Erhöhung der Feuerungswärmeleistung, Änderung der Substratstoffe nach Art und Menge, Errichtung einer Holztrocknungsanlage, Umnutzung des bestehenden Gärrestelagers zum Nachgärer, Errichtung einer Fassfüllvorrichtung, Aufstellen einer automatischen Gasfackel sowie die baurechtliche Genehmigung von Fahrsiloplatte 7) auf der Gemarkung Dentingen; Abschluss eines Dienstleistungsvertrags mit der Ewa-Riss zur Wasserversorgung Offingen/Dentingen; Erstellung von Amphibiendurchlässen (Vorstellung der Planung und Beauftragung für die Ausschreibung der Maßnahme); Bestellung von Thomas Menz als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Uttenweiler und von Stefan Auchter als stellvertretenden Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Sauggart; Baugrunduntersuchungen Brücke Pfarrer-Schmid-Straße und Straßendamm L 270 in Sauggart; Benutzungs- und Gebührenordnung Gemeindebücherei (Aktualisierung und Anpassung an EDV-System); Antrag der Eintracht Seekirch zur Bezuschussung neuer Flutlichter; Bekanntgaben, Verschiedenes, Wünsche, Anregungen. Die Sitzungsinformationen liegen für die Bevölkerung im Sitzungssaal aus.