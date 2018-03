Pyramiden und Akrobatik in Uttenweiler

Das hatten sich die Uttenweiler Pflugraicher verdient: Mit viel Sonnenschein verfolgten bei trockenen Bedingungen zahlreiche Besucher den traditionellen Narrensprung durch die Straßen durch Uttenweiler am Fasnetsdienstag. Besonders die einheimischen Gruppen waren im Jubiläumsjahr noch einmal total motiviert, sich den Zuschauern in Form von Aufführungen oder Pyramiden zu präsentieren. Aber auch sehr sportliche Zünfte aus Nah und Fern zeigten noch einmal tolle Stunts und waren zahlreich vertreten. Mit dem Fällen des Fasnetsbaumes endete am Abend dann die Fasnet in Uttenweiler.