Privater Putztrupp räumt in Uttenweiler auf: 28 Kilo Müll in zwei Stunden

Selbst ist die Frau: Statt sich nur über den vielen Müll am Straßenrand aufzuregen, hat Margareta Jerg die Sache einfach in die Hand genommen: Zusammen mit ihrer Familie und Bekannten startete die Uttenweilerin am Samstag eine private Putzaktion.

Zwei Stunden lang befreite Margareta Jerg mit ihrem Ehemann Wolfgang, den Söhnen Philipp, Günther und Sascha, mit Uta Beck, Raphaela Weißhaupt und Daniela Zitterell in eisiger Kälte die Straßenränder von Unrat. Angefangen hatten die Saubermänner und -frauen in Uttenweiler-Ost und arbeiteten sich dann Richtung Ahlen bis zur Abzweigung Dettenberg vor. „Leider haben wir nur über drei Kilometer geschafft“, sagt Margareta Jerg. Doch dafür kam einiges zusammen – insgesamt 28 Kilo, die der Putztrupp beim Uttenweiler Bauhof abgeben konnte. So hatte es die Initiatorin vorher mit der Gemeindeverwaltung abgestimmt, die den acht Helfern auch Müllsäcke zur Verfügung stellte. Warnwesten, Handschuhe und vor allem dicke Winterjacken, mit denen der Putztrupp den Minustemperaturen trotzte, vervollständigten die Ausrüstung. Während ihrer Aktion wunderten sich Jerg und ihre Mitstreiter immer wieder, was manche Menschen so alles einfach aus dem Autofenster werfen. Die kuriosesten Funde: eine einzelne Socke, eine Schüssel, ein Handschuh, aber auch ein Brief, bereits mit Flensburger Adresse versehen und auch ausreichend frankiert. „Den habe ich dann einfach in den Briefkasten geworfen“, berichtet die Uttenweilerin, die auf die Idee zur Putzete gekommen war, weil ihr bei Autofahrten immer der viele Müll am Straßenrand ins Auge sprang. Hinzu kamen natürlich noch jede Menge leere Flaschen, Zigarettenschachteln und alle möglichen Verpackungen.

Doch die Aktion hat sich gelohnt. Nun ist alles wieder schön sauber – bis wohl die nächsten Müllsünder ihr Unwesen treiben. Auch deshalb hofft Margareta Jerg auf möglichst viele Nachahmer, die für ein schönes Uttenweiler sorgen. Sie und ihr Putzteam wollen die Aktion bald wiederholen – dann allerdings im Frühjahr, wenn es nicht mehr ganz so frostig ist.

Foto: Thomas Warnack