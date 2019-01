Die Initiative Integration der Gemeinde Uttenweiler lädt am Freitag, 25. Januar, von 16.30 bis 18.30 Uhr zu einem Künstlercafé der besonderen Art ein. Gemeinsam mit vielen Menschen wollen sie mit Stahl, Draht, Pappmaché und Farben aus alten, ausrangierten Stühlen sogenannte „Asyl-Stühle“ künstlerisch gestalten. Kurz vor der Europawahl sollen die Stühle dann zusammen mit zahlreichen weiteren „Asylstühlen“ anderer Flüchtlingsinitiativen zu einer großen Kunst-Installation zentral in Stuttgart ausgestellt werden.

Die Aktion „Platz für Asyl“ geht von der Diakonie Baden-Württemberg aus, die damit sichtbar machen möchte, dass die Christen in Europa Platz haben für Menschen, die vor Krieg, Verfolgung und Elend fliehen. Dabei ist die Idee des „Asylstuhls“ nicht neu. Sie geht auf die alte christliche Tradition zurück, dass Verfolgte in der Kirche erst einmal Schutz und Immunität finden können. Schon im Mittelalter hatten Städte wie Reutlingen, Betzingen oder auch Zwiefalten in der Nähe von Kirchen sogenannte Asylsteine, -Kreuze oder –Stühle, zu denen sich ein Verfolgter flüchten konnte, falls die Kirchentüren verschlossen sein sollten. Hatte er einen solchen Stein erreicht, so galt er als immun.

Die Initiative Integration Uttenweiler ist ein Zusammenschluss von rund 20 ehrenamtlich tätigen Frauen und Männern, die sich für ein gemeinsames Miteinander von verschiedenen Nationalitäten und Kulturen in ihrer Gemeinde einsetzen. Sie haben in den letzten zwei Jahren mehr als 20 ehrenamtliche Projekte der verschiedensten Art in Uttenweiler auf die Beine gestellt und mit einem Begegnungscafé sowie dem offenen Atelier, das jeden letzten Freitag im Monat stattfindet, einen echten „Raum für Kunst und Begegnung“ geschaffen.