Pilgernachmittag am Bussen für Familien

Die Schwestern Maritta Rapp und Marietta Jenicek, sowie Sabine Laub von der Katholischen Erwachenenbildung laden am Freitag, 29. April, von 16 bis 18.30 Uhr zu einem Pilgernachmittag für Familien ein. Treffpunkt ist der Bussenparkplatz in Offingen. Von dort geht es auf dem Schöpfungsweg um den Bussen herum zur Kirche. An sechs Stationen gehen die Teilnehmer zusammen auf Spurensuche nach Leben, nach Schätzen, nach Gott. Für Erwachsene und für die Kinder gibt es Gedanken und kreative Umsetzung, manchmal gemeinsam, manchmal getrennt. Der Abschluss ist in der Bussenkirche mit einer kurzen GuteNachtKirche. Der Wegstrecke ist drei Kilometer lang und auch für Kinderwägen geeignet. Für die gemeinsame Vesperpause sollten die Familien Rucksackvesper und Getränke mitbringen. Die Veranstaltung findet nur bei guter Witterung statt. Eine Anmeldung ist bis 25. April unter info@keb-bc-slg.de oder 07371 / 93590 nötig. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Aufsichtspflicht und der Versicherungsschutz bei den begleitenden Erwachsenen bleibt.