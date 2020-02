Pflanzentauschbörse zum „Tag der offenen Gärten“

Verschiedene Pflanzaktionen und Vorträge hat sich die Nabu-Ortsgruppe Uttenweiler für dieses Jahr vorgenommen. Bei der Hauptversammlung blickte Vorsitzender Willi Maurer auch auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres.

„Früher haben die Eltern dafür gearbeitet, dass es ihren Kindern einmal besser gehen soll; heute müssen diese Kinder dafür arbeiten, um den Planet Erde zu erhalten“: Bei seiner Begrüßung zeichnete der Nabu-Vorsitzende Willi Maurer ein düsteres Bild. Was vor vielen Jahren schon als pessimistische Prognose zu Umweltproblemen dargelegt wurde, sei zwischenzeitlich drastische Wirklichkeit geworden. Zu denken sei hier unter anderem an die immensen Schäden durch die Verunreinigung und Verseuchung von Meeren und dem Grundwasser. Sabine Brandt von der Regionalgeschäftsstelle des Nabu in Biberach verwies in diesem Zusammenhang ergänzend auf die dunkelrote Kartierung des Landkreises Biberach gegenüber anderen Bezirken des Landes hinsichtlich der Belastungen und Ausbringung von Gülle. Trinkwasser müsse da zum Teil mit fossilen Wassern aufbereitet werden, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Weitere, vermutlich irreversible Verluste gelte es im Artensterben, insbesondere bei den Insekten zu verzeichnen, so Vorsitzender Maurer weiter, der Klimawandel sei längst eingetreten. Jeder müsse sein Möglichstes tun, um die Umwelt nicht weiter zu belasten und sich aktiv für den Umweltschutz einzubringen. In diesem Zusammenhang hob Maurer die von Familie Jerg wiederholt organisierte Landschaftsputzete lobend hervor.

Den nächsten Programmpunkt übernahm Herbert Arbter mit einer Bilderschau zu Großaufnahmen von „Insekten, aufgenommen in der nächsten Umgebung“, wundervolle Schnappschüsse von Vögeln aus seiner Pirsch im eigenen Garten und einige überraschende Bilder zum Biber im Gebiet Badbrunnen vor Uttenweiler.

Maurer gab anschließend den Jahresrückblick 2019 und erinnerte an vielfältige Einsätze und Ereignisse, etwa den Aufruf im Mitteilungsblatt zum „Plastikfasten“, die Optimierung der Amphibienleiteinrichtung Richtung Sauggart, den Vortrag „Blühende Gärten“ mit anschließender Gartenbesichtigung, die Pflanzung der „Bussenbuche“ auf Anregung des Ehepaars Schmid aus Offingen und die Spende und das Einbringen von vielen Blumenzwiebeln durch Felix Selig aus Unlingen. Eine Anregung mit Bildbeispielen zur verbesserten Bachertüchtigung in der Ortsmitte ging an Bürgermeister Werner Binder, der zwischenzeitlich das Interesse der Gemeinde an einer entsprechenden Lösung signalisiert hat.

Unter der Rubrik „Formalien“ erfolgte der Kassenbericht des Schatzmeisters Erich Messmer, dessen Kassenführung die Kassenprüfer Harald Großmann und Karl Renz als vorbildlich und transparent erachteten. Sabine Brandt empfahl daher die Entlastung des Kassierers, was dann mit einer Enthaltung erfolgte. Entlastet wurde auf ihre Empfehlung auch der gesamte Vorstand bei zwei Enthaltungen. Da im nächsten Jahr Satzungsänderungen hinsichtlich der Gremiumsbesetzung und der weiteren Funktion als gemeinnütziger Verein anstehen, wurde die anstehende Wiederwahl Herbert Arbters als Schriftführer auf ein Jahr beschränkt. Danach müsse neu gewählt werden. Arbter wurde einstimmig bei einer Enthaltung in seinem Amt bestätigt.

Informationen zu anstehenden Vorhaben referierte abschließend Vorsitzender Maurer. So soll es in der Sauggarter Straße eine Pflanzaktion mit zwei Bäumen und vielen Stauden geben und eine weitere Bepflanzung auf kleiner Fläche auch nahe dem Gasthaus Rössle. Für Mai ist der Vortrag „Insektensterben“ von Sabine Brandt angedacht und eventuell daran anschließend eine Gartenbesichtigung. Am „Tag der offenen Gärten“ bei Willi Maurer, Gisela Paul und dem von den Senioren betreuten Pfarrgarten wollen die Nabu-Mitglieder an einem Stand informieren, Kaffee und Kuchen anbieten und eine Pflanzentauschbörse organisieren. Im Mai wird Albrecht Mönch für die Mitglieder des Vereins eine Vogelwanderung anbieten.

Das Wildbienenhaus im Bauhof bedürfe laut der Mitglieder zudem einer grundlegenden Renovierung oder müsste neu erstellt werden. Dies könnte im Rahmen des diesjährigen Sommerprogramms unterstützt von Erdgas Südwest gemacht und gleichzeitig die vorhandene Infotafel „Insektenhotel“ aufgestellt werden. Ein weiterer Programmpunkt des Sommerferienprogramms könnte zusammen mit Sonia Müller eine Exkursion zu den Bibern sein.