Patrik Häußler ist Sauggarts neuer Ortsvorsteher. Der Ortschaftsrat Sauggart hat den 47-Jährigen als Nachfolger des verstorbenen Josef Dentler vorgeschlagen, der Uttenweiler Gemeinderat hat ihn in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig in sein neues Amt gewählt.

Patrik Häußler wohnt in Sauggart und ist bei der EnBW für Netzabrechnungsprozesse zuständig. Der zweifache Familienvater hat bereits einige Erfahrung in Gremienarbeit gesammelt: Seit 2009 engagiert er sich im Sauggarter Ortschaftsrat, seit der vergangenen Kommunalwahl 2014 als stellvertretender Ortsvorsteher. Nach seiner Wahl im Gemeinderat ernannte ihn Bürgermeister Werner Binder nun als Ortsvorsteher von Sauggart und beglückwünschte ihn zu seinem neuen Amt.

Als Häußlers Stellvertreter wurde – ebenfalls einstimmig – Klaus Weckenmann gewählt. Er ist künftig auch Häußlers Stellvertreter in der Bussenwasserversorgungsgruppe.