Lachen bis zum Umfallen war am vergangenen Samstag in der gut gefüllten Mühlbachhalle im Uttenweiler Teilort Dieterskirch angesagt. Die Sportfreunde Bussen e.V. haben bei ihrem traditionellen Weinfest auch dieses Jahr weder Kosten noch Mühe gescheut, um das kulturelle Leben auf dem Lande zu bereichern und ihren oberschwäbischen Landsleuten etwas zu bieten.

Mit Snorre + Hoss und Hauptkerle Ltd. hat man in diesem Jahr wieder echte Kracher oberschwäbischer Comedy engagiert. Snorre + Hoss, alias Andreas und Otmar Kloos, zwei Brüder aus Hochdorf, haben das Talent für Komik und Musikalität wohl in die Wiege gelegt bekommen. Mit „Positive Zeichen“ einem a cappella-Stück nahmen sie die Besucher mit auf die Reise durchs Programm und bei „Lass mi“ zeigte Snorre, was seine Gitarre hergab. Etwas deftig, derb aber grundschwäbisch wurde zur Melodie von „La Bamba“ vom Kinobesuch fabuliert, bei dem wohl die Angesprochene dem Wunsch des Protagonisten nach Beischlaf nicht eingewilligt habe, worauf dieser fluchte: „Lass mi, i hass di, Du dumme Kua.“

Flugs die Szene und das Outfit gewechselt, fand man sich auf einer Baustelle wieder, auf der die Beiden mit Rohren hantierten, die nach Abwasserleitungen aussahen. Hierbei landete schon mal ein Rohr am Kopf der Aufführenden, der aber dank Schutzhelm gut geschützt war.

Die Röhren lagen irgendwann hintereinander auf Böcken. Hoss bearbeitete diese we Buschtrommeln, kaum zu glauben, wie man diesen Objekten eine Tonleiter entlockte. Snorre schnappte sich einen Bierkasten und benutzet diesen als Ratsche sowie zwei ineinander geschobene Kupferrohre, die er gekonnt als Zugposaune nutzte. Aber erstmal gab es ein Bier, denn um drei Uhr gab es immer ein Bier auf der Baustelle, so die beiden. Das wurde dann auch gleich musikalisch mit dem skurrilen Instrumentarium umgesetzt. Beim nächsten Stück bewiesen Snorre + Hoss, dass man auf Schwäbisch vieles vereinfachen kann, indem sie aus „ach, sowas auch, das hätte ich nie gedacht“ einfach ein „Hoi, hoi, hoi“ machten. Das ließ sich auch viel besser mit der Melodie des Rocksongs TNT in Einklang bringen. Im Loblied über die Schwaben fabulierten sie „alles wär so schee, dät’s überall bloß no Schwoba gea“, was eine selbstbewusste Dame im Publikum mit „ich bin aus Sachsen“ kontert.

Mehr als einmal geklatscht

Dann traten die in Dieterskirch wohlbekannten und geschätzten „Hauptkerle“ mit Jörg Weggenmann und Werner Zell aus Mittelbiberach auf, eine feste Größe in der kabarettistischen Szene Oberschwabens, die schon beim Betreten der Bühne Lachsalven hervorrufen. Peter (Wegges) Weggenmann kommt auf die Bretter, ein freundlicher, aber noch dezenter Applaus empfängt ihn. Er sagt mit einem Schmunzeln im Gesicht: „Wenn ein Künstler die Bühne betritt kann man klatschen, muss aber it“ und ging wieder ab. Dieses Prozedere wiederholte er viermal, bis er mit dem stets heftiger werdenden Beifall zufrieden war.

„D Leit kaufad auftaute Fischstäbla, dass se glei rabeißa kennat“ meinte Zell, der den Ladenbesitzer mimte und machte Weggenmann als Schnäppchenjäger weiß, dass es Bananen nur am schnirrbliga Dinschdig, ond bloß wenn’s koin Spargel geit. So ging es weiter mit dem Grüngut, das Zell am Friedhof abgeladen hatte, weil am Samstag der Wertstoffhof überfüllt ist oder dem Öttinger Bier, mit dem man seine Gäste am schnellsten wieder los wird. Bevor dem vergnüglichen Abend das Ende drohte, wurde Zugabe um Zugabe gefordert, die die vier Protagonisten gerne einschließlich Abschiedssong „Mir saged jetzt ade“ gaben.