Oberndorfer ehrt reiselustige Sängerinnen

Beim Frühjahrskonzert des Gesangvereins Frohsinn Uttenweiler wurden langjährige Mitglieder geehrt. Der Ehrende Wolfgang Oberndorfer schlüpfte beim in der Turn- und Festhalle dargebotenen Musiktheater in die Rolle des Schulrats.

Das Musiktheater unter dem Weltreisen-Motto „Ready For Take Off“ veranlasste Chorverbandspräsident Wolfgang Oberndorfer dazu, in die Rolle des allgegenwärtigen Schulrats zu schlüpfen. Tilly Hohl wurde für insgesamt 50 Jahre Chorgesang geehrt. Sie trat mit der Gründung des Gemischten Chors im Jahr 1974 in den Gesangverein ein und sang bereits in jungen Jahren im Kirchenchor.

Für 15-jährige Treue zum Kinder- und Jugendchor erhielten Christina Hofherr und Tamara Großmann Urkunden des Deutschen Chorverbands. Großmann sei seit zwei Jahren Musikbeirat des Chorverbands Donau-Bussen und engagiere sich außerdem im Ausschuss des Gesangvereins. Darüber hinaus begleite sie die Chöre auf zahlreichen Auftritten am Klavier und Akkordeon, so Oberndorfer.

Immer mit einem lockeren Spruch auf den Lippen überreichte Oberndorfer zudem Mia Mroz, Zoe Leuze und Hannah Traub im Namen des Chorverbands Donau-Bussen Urkunden für fünf Jahre Singen im Kinderchor. Aus dem Jugendchor wurden Lena Armbruster für fünf Jahre vom Chorverband Donau-Bussen und Amelie Glöckler zusätzlich vom Deutschen Chorverband für zehn Jahre Singen geehrt. Die Sopran-Sängerin des Chor DaCapo Marie-Claire Hugger wurde in Abwesenheit für zehn Jahre Singen geehrt. Ihre Urkunde packte stellvertretend Monika Schrode als Flugkapitänin und erste Vorsitzende des Gesangvereins Frohsinn Uttenweiler in ihren Reisekoffer.