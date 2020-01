„Nie wieder Gewalt gegen Menschen“

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ist vergangenen Dezember 100 Jahre alt geworden, der „Veteranenverein Uttenweiler“ besteht schon seit 175 Jahren. Beide Jubiläen nahm die Krieger- und Soldatenkameradschaft Uttenweiler – so der heutige Name des Vereins – zum Anlass, um am Bastianitag an den Einsatz für Frieden und Gedenkkultur zu erinnern.

Als „Veteranenverein“ wurde die Krieger- und Soldatenkameradschaft Uttenweiler bereits am 1.März 1845 gegründet. Ein Jahr später errichteten dann 130 Veteranen und Exkapitulanten aus Uttenweiler und umliegenden Dörfern die „Stiftung eines ewigen Jahrestages“. Seit dieser Zeit hat der Bastianitag in Uttenweiler Tradition. Alljährlich findet dieser Kriegergedächtnistag zu Ehren des Heiligen Sebastian, ein römischer Soldat, der als Märtyrer im Jahre 288 verstarb, statt. Er ist Schutzpatron der Soldaten, Schützenbruderschaften und Kriegsinvaliden.

Vor dem Gedenkgottesdienst in der Pfarrkirche St. Simon und Judas traten die Vereine mit ihren Fahnenabordnungen im Schlosshof an. Pater Tomy Scaria gestaltete zusammen mit dem Gesangverein Frohsinn Uttenweiler die kirchliche Feier. In einem Festzug durch die Gemeinde gedachte man zuerst der Gefallenen Krieger vor dem Kriegerdenkmal. Die Musikkapelle und der Gesangverein umrahmten die Ansprachen von Kameraden, Bürgermeister Werner Binder und des Pfarrers. Unter Salutschüssen und dem Senken der Vereinsfahnen gedachten die Teilnehmer in einer Gedenkminute der 124 gefallenen Soldaten aus Uttenweiler.

Weiter ging der Festzug dann durch die Gemeinde hinauf zur Festhalle. Dort begrüßte Alois Steiner als Vorsitzender des Vereins die Anwesenden und dankte allen für das Gelingen dieses Festtags. Bürgermeister Binder erinnerte an die lange Vereinstätigkeit, an die beiden Weltkriege und die Maueröffnung, die er als Jugendlicher erlebt hat. Er drückte seinen Dank dafür aus, dass er sein Leben bisher in Freiheit, Demokratie und Frieden erleben durfte. Die Erinnerungen an die sinnlosen Kriegshandlungen für die kommenden Generationen müsse aufrecht erhalten bleiben und als Mahnung für die Nachwelt gesehen werden.

Als Festredner konnte der Verein den Landesgeschäftsführer des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Dr. Martin Lunitz, gewinnen. Er erinnerte an das 100-Jahre-Jubiläum des Volksbunds und an den Festakt im Landtag im vergangenen Jahr. „Dass es den Volksbund gibt, ist das Ergebnis eines furchtbaren Krieges und einer gravierenden Niederlage“, betonte Lunitz. 17 Millionen tote Soldaten waren nach dem Ersten Weltkrieg zu beklagen und der Staat hatte weder Geld noch die Möglichkeit, sich den Anliegen der Hinterbliebenen zu widmen. „Diesem Bedürfnis kam der Volksbund nach.“

Im Jahre 1925 hatte der Volksbund mehr als 75 000 Mitglieder in 39 Verbänden und 871 Ortsgruppen. Der Volksbund kümmerte sich auch um die Gräberfelder im Ausland. Ab 1933 wurde der Volkstrauertag von den Nazis als „Heldengedenktag“ bezeichnet. Der Zweite Weltkrieg mit seinen 70 Millionen Toten – davon etwa 7,8 Millionen Deutsche – stellte den Volksbund „vor Aufgaben von einer ganz neuen Dimension“. Neben den Soldaten gab es nun auch Tote des Bombenkriegs, der Flucht und Vertreibung sowie der Verfolgten und Ermordeten. Mit dem Inkrafttreten des Kriegsgräbergesetzes der BRD im Jahr 1952 ging die Gräberfürsorge im Inland in die Hand der Bundesländer und Gemeinden. Der Volksbund bekam die Aufgabe für das Ausland vom Bund übertragen. Der Volksbund betreut mehr als 830 Kriegsgräberstätten in 46 Ländern; insgesamt kümmert er sich um Gräber von 2,8 Millionen Kriegstoten.

Und der Volksbund sieht sich auch als Friedensbund. Seine „Friedensarbeit über die Gräber hinweg“ habe dem „Friedensprojekt Europa“ mit den Weg gebahnt, so Lunitz. Hierin enthalten sind auch die Gestaltung der Friedhöfe zu Lernorten. Jugendliche kommen in Jugendcamps mit anderen aus ganz Europa zusammen, können Erfahrungen austauschen und diese Lernorte zur eigenen Bewusstseinsbildung und Friedensarbeit nutzen. Der Volksbund möchte deutlich machen, dass in jedem Kriegsgrab ein konkreter Mensch liegt mit Namen und eigener Geschichte. „Versöhnung, Verständigung, Frieden – das ist Verantwortung vor der Geschichte.“ Lunitz beendete seinen Vortrag mit den Worten: „70 Jahre Frieden, Freiheit und Wohlstand im Herzen Europas sind ein unfassbares historisches Glück und keinesfalls selbstverständlich.“ Und: „Unsere Erinnerungs- Bildungs- und Begegnungsarbeit begründet Mut, den Frieden zu sichern.“

Die Musikkapelle und der Gesangsverein wechselten sich zwischen den Reden mit musikalischen Darbietungen ab. Als Abschlussredner berichtete Hans Blersch über die Chronik des Vereins. Einiges, etwa die Stiftungsurkunde und Fahnen, seien noch heute erhalten. Oft gebe es aber auch Lücken in der Chronik. In den frühen Statuten der Kriegerkameradschaft aus dem Jahre 1883 wurde schon der Ablauf des Bastiantags beschrieben und festgelegt. Der Verein bediente bereits 1889 auch soziale Bedürfnisse; so wurde von einer Vereinskrankenkasse und Bezirkssterbekasse berichtet. Im Ersten Weltkrieg wurden aus Uttenweiler auch sogenannte „Liebesgaben“ ins Feld gesandt. Ab 1933 wurde dann kein Vorstand gewählt, sondern ein „Kameradschaftsführer“.

Trotz des Hitlerreichs wurde alljährlich der Bastianitag gefeiert. Von 1945 bis 1954 mussten alle Veranstaltungen vom Gouvernement in Saulgau genehmigt werden. Die im Krieg versteckte Vereinsfahne kam erst wieder 1954 zum Vorschein. Ab 1956 wurde erstmals wieder Salut geschossen. Ab 1964 wurde „Bastiani“ auf den Samstag vor oder nach dem eigentlichen Namenstag des Heiligen Sebastians am 20. Januar verlegt, um möglichst vielen die Teilnahme zu ermöglichen. 1965 fand die Fahnenweihe einer neuen Fahne statt.

1970 waren erstmals die Schüler der Hauptschule mit in der Kirche. 1975 fand die weltliche Feier erstmals in der neuen Turn- und Festhalle statt. 1985 wurden zwei Jubiläen gefeiert. Ein Umzug mit 73 Gruppen und 65 Vereinsfahnen bewegte sich durch den Ort. 1992 wurden Rekruten feierlich vereidigt und wie 1965 erklang der „Große Zapfenstreich“.

Blersch konnte seine Redezeit in der „sportlichen Herausforderung von 175 Jahren Vereinsgeschichte in 15 Minuten“ erfolgreich meistern. Am Schluss erwähnte er nochmals die Ziele der Krieger- und Soldatenkameradschaft: „Nie wieder Krieg – nie wieder Gewalt gegen Menschen.“