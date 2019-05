Der Wonnemonat Mai hat in Ahlen, Alleshausen und Offingen gleich mit einem großen Ärgernis begonnen: In allen drei Dörfern haben Unbekannte schon vor der Mainacht den Ortsmaien zersägt. Weil sich die Ehrenamtlichen tüchtig ins Zeug legten, konnten dennoch überall noch prächtige Maibäume aufgestellt werden. Was bleibt, sind jedoch Empörung und Unverständnis über eine solche sinnlose Zerstörung.

Seit Jahr und Tag liegt der Ahlener Ortsmaien zur Vorbereitung im Alten Schulhof. Dort wird er von den Ehrenamtlichen der Ahlener Feuerwehr geräppelt, herausgeputzt und geschmückt – bis er dann am Vorabend zum 1. Mai seinen großen Auftritt hat. In diesem Jahr aber ereilte den Baum ein anderes Schicksal. In der Nacht auf Samstag geschah das Unvorstellbare.

Einer der Nachbarn beobachtete zufällig die Tat. Zunächst sei ihm nur ein langsam heranrollendes Auto aufgefallen, gibt Ortsvorsteherin Cornelia Krug dessen Schilderungen wieder. Drei Personen seien ausgestiegen. Dann habe er das Licht von Taschenlampen in der Nähe des Maiens bemerkt. Böses ahnend, habe er das Fenster aufgemacht und die Burschen zur Rede gestellt, berichtet Krug weiter. Die hätten noch rasch ihre Motorsäge angeworfen, den Baum kurzerhand zerteilt – und sich dann aus dem Staub gemacht.

Die Polizei ermittelt

„Das ist echt eine Sauerei! Das ist kein Spaß, den Ortsmaien abzusägen“, verurteilte Bürgermeister Werner Binder in der Ratssitzung am Montagabend die Tat mit deutlichen Worten. Schließlich investierten die Ehrenamtlichen viel Zeit und Arbeit in den Brauch. Die Gemeinde hat daher die Unbekannten angezeigt. Denn was die Missetäter wohl nicht bemerkten: Ein anderer Nachbar war in jener Nacht ebenfalls hellhörig geworden und war so geistesgegenwärtig, sich das Kennzeichen zu merken. Bürgermeister Binder und Ortsvorsteherin Krug hoffen nun, dass die Täter schnell überführt werden. „Für die Feuerwehrmänner ist das sehr ärgerlich“, sagt Krug. „Sie haben sich einen Haufen Arbeit gemacht und den Baum schon geräppelt gehabt.“

Auch Klaus Ulmschneider hat kein Verständnis für eine solche sinnlose Zerstörungswut. „Da wird das öffentliche Engagement zerstört, indem man ohne Not etwas kaputt macht“, betont der Alleshauser Bürgermeister. Denn auch der Maibaum seiner Gemeinde, der vor dem Aufstellen auf dem Engel-Areal aufbewahrt wird, fiel in der Nacht auf Freitag dem Vandalismus zum Opfer.

Ulmschneider tut es vor allem um die vergebliche Mühe der Ehrenamtlichen leid: Die Frauen des Schützenvereins und der Narrenzunft Deifelsweiber kranzen und schmücken den Baum, die jungen Mitglieder des Amitié-Clubs stellen ihn auf. „Bei uns ist das Maibaum-Aufstellen eine tolle, schöne Tradition, die immer mit einem Dorffest verbunden ist.“ Die Backfrauen backen dazu Dennete und auch die Kindergarten-Eltern bringen sich aktiv ein.

Für den Polizeibeamten Ulmschneider hat das Zersägen des Maibaums nichts mit einem Dumme-Jungen-Streich zu tun. „Das ist gemeinschädliche Sachbeschädigung und für mich strafrechtlich von Bedeutung.“ Auch Ulmschneider hat deshalb die Tat bei seinen Kollegen in Bad Schussenried gleich angezeigt. Besonders perfide: Anders als in Ahlen haben die Übeltäter in Alleshausen den Maibaum nur angesägt – nicht auszudenken, was hätte geschehen können, wenn der Schaden vor dem Aufstellen unbemerkt geblieben wäre.

Ähnlich gingen die Täter auch in Offingen vor. Um den Ortsmaien anzusägen, drangen die Unbekannten hier sogar in ein Privatgrundstück ein, auf den Hof der Familie Scheffold in Dentingen, wo die Landjugend und andere Helfer vom Ort den Baum herrichten. Besonders gemein: Im Vorjahr hatte den Offinger Maien dasselbe Schicksal ereilt. Am Dienstagmorgen erfuhr Ortsvorsteherin Frieda Traub von dem Frevel. Immerhin: Die Übeltäter hätten den Baum ziemlich weit unten abgesägt, berichtet Traub. „Die Landjugend kann also den gekürzten Maibaum aufstellen.“

Doch auch in Alleshausen und Ahlen stehen in diesem Jahr wieder Maibäume – dank des Einsatzes der Ehrenamtlichen, die ganz schnell für einen Ersatzmaien gesorgt haben. „Ich bin dankbar und froh, das sich die Feuerwehrmänner diese Arbeit nochmal gemacht haben“, freut sich Ortsvorsteherin Krug. In Ahlen wie in Alleshausen möchte man sich den schönen Brauch durch Vandalismus nicht vermiesen lassen.