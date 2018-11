Neue Satzung für Erschließungsbeiträge

Nach 30 Jahren hat die Gemeinde Uttenweiler ihre Erschließungsbeitragssatzung aktualisiert.Der Gemeinderat beschloss die Satzung einstimmig, die zum 1. Januar 2019 in Kraft treten soll. Eine Überarbeitung sei dringend notwendig geworden, so Kämmerer Alexander Preuß. Darauf hatte auch das Landratsamt in seinem letzten Prüfbericht vom Mai 2017 und zuvor schon im Juni 2012 gedrängt. Die neue Satzung orientiere sich weitgehend am Muster des baden-württembergischen Gemeindetags, so Preuß. Auch aktuelle Gesetzesänderungen aus diesem Jahr seien bereits eingearbeitet worden. So habe der Gesetzgeber den Eigenanteil der Gemeinde für Anbaustraßen und Wohnwege verbindlich auf fünf Prozent festgelegt – in der Gemeinde Uttenweiler lag er bisher bei zehn Prozent. Einen Spielraum gebe es hier nicht, antwortete Preuß auf die Nachfrage Manfred Widmanns: „Wir können jetzt nicht sagen, wir kommen den Bürger entgegen und übernehmen 20 Prozent.“ Kinderspielplätze, Grünanlage, Lärmschutzanlage und Sammelstraßen würden jedoch nicht in die Berechnung des Erschließungsbeitrags mit einbezogen, so die Verwaltung.