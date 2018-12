Neue Brücke kostet rund eine Million Euro

Die desaströsen Bilder vom Brückeneinsturz in Genua Mitte August hat wohl jeder noch vor Augen. Die Brücke in der Pfarrer-Schmid-Straße in Sauggart fällt zwar mehrere Nummern kleiner aus, doch auch hier geht es um das Thema Sicherheit. Deshalb sehen Verwaltung und Gemeinderat auch keine Alternative, als das marode Bauwerk zu erneuern. Kostenpunkt: rund eine Million Euro.

„Eine Million Euro für eine fünf Meter breite Straße – das ist heftig“, brachte es Stefan Schädle am Montagabend auf dem Punkt. „Mit wie viel Touristen ist denn da zu rechnen, bei so einer teuren Brücke?“, hatte der Gemeinderat zuvor scherzhaft in die Runde geworfen. Mit einer gewissen Portion Galgenhumor hatten die Räte die Kostenschätzung aufgenommen, die Frank Bauhofer vom Riedlinger Ingenieurbüro Funk dem Gremium präsentierte. Selbst Bürgermeister Werner Binder hatte darüber gewitzelt, statt der Brücke lieber zwei Sackgassen mit Wendeplatten zu bauen. Und Harald Blässles – freilich nicht ernst gemeinter – Vorschlag lautete ganz einfach: „umsiedeln“.

Die Sicherheit geht vor

Tatsächlich sind sich Verwaltung wie Gemeinderat sehr wohl darüber bewusst, dass sie um eine solche Maßnahme wohl nicht herumkommen. Eine Sackgasse sei freilich keine Lösung, antwortete Bürgermeister Binder auf die Frage aus dem Gremium. Zum einen gebe es keine Wendemöglichkeit, zum anderen stelle die Pfarrer-Schmid-Straße eine wichtige Zufahrt etwa zur Kirche und natürlich auch für die Anwohner dar. Und vor allem: Die Sicherheit geht vor.

Wegen „massiver Vorschäden“ beurteilt Ingenieur Bauhofer jedoch eine Sanierung als weder technisch noch wirtschaftlich sinnvoll. Ein Neubau gestaltet sich jedoch als äußerst komplex. Der Knackpunkt: das sogenannte Freibord. Der Abstand zwischen Wasserspiegel und dem Brückenbogen muss so hoch sein, dass auch im Fall eines hundertjährlichen Hochwassers der Kopf eines in den Fluss gefallenen Menschen hindurchpasst. 50 Zentimeter seien vorgeschrieben, so Bauhofer; nach Verhandlungen mit dem Landratsamt habe man sich aber auf 30 Zentimeter geeinigt.

Ökologische Auflagen

Die Folge: Um das Straßenniveau nicht zu erhöhen, muss das Gewässerbett des Reutibachs auf der gesamten Fläche um 30 Zentimeter eingetieft werden. Dafür müsse auch das Gewässer mäandriert werden, wovon teilweise Privatgrundstücke betroffen sind. Binder dankte in der Sitzung ausdrücklich den Grundstückseigentümern, die sich sehr entgegenkommend gezeigt hätten, um mit ihrem Flächenverkauf den Neubau zu ermöglichen. Die Fläche weiter außerhalb dagegen befindet sich in Gemeindebesitz. Hier müssen eine Reihe von ökologischen Auflagen der Naturschutzbehörde umgesetzt werden. Der Reutibach erhalte mehr Raum, soll mäandrieren können und das Gebiet mit Gewässerranstreifen, mit Libellen- und Amphibienteiche ökologisch umgestaltet werden. Die Maßnahme diene nicht nur dem Hochwasserschutz, sondern generiere auch Ökopunkte, die dann bei zukünftigen Vorhaben der Gemeinde eingesetzt werden können.

Die Brücke selbst müsse wegen des Verlaufs des Schmutzwasserkanals nach Westen versetzt werden. Die Straße werde von 4,50 auf 5 Meter verbreitert, so dass künftig zwei Autos im Begegnungsverkehr aneinander vorbeifahren können. Als sicherheitstechnische Elemente sollen Schrammborde angebracht werden. Mit Geländern kommt die Brücke so auf eine Breite von 6,40 Metern, fast zwei Meter breiter als bisher, womit sich die Sicherheit erhöhe, so der Ingenieur.

Zu den hohen Gesamtkosten – insgesamt 999 000 Euro – trägt aber auch die Neuverlegung von Wasserleitung, Regen- und Schmutzwasserkanal und sowie die Leitungen für Gas und Medien aus. Die Kosten für das Brückenbauwerk selbst liegen laut dem Ingenieurbüro bei gerade mal 422 000 Euro. Bauhofer bezeichnete die Erneuerung der Brücke als „komplex“, sie erfordere „viele Einzelobjekte und Gewerke, die sich entsprechend aufsummieren“. Dafür sei die Investition nachhaltig, da die Nutzungsdauer für die einzelnen Bestandteile zwischen 40 bis 100 Jahre liegen.

Finanzieller Spielraum wird enger

Auf eine Fachförderung kann die Gemeinde bei der Finanzierung jedoch nicht bauen, da es sich um keine überörtliche Straße handelt. Für 2019 werden jedoch Mittel aus dem Ausgleichsstock beantragt. Läuft alles nach Plan, könne die Gemeinde dann ab September mit dem Bau beginnen, wobei die Bauzeit bei etwa zwölf Monaten liegt. Die Maßnahme soll über zwei Jahre finanziert werden. „Für 2020 wissen wir also schon, was im Haushalt steht“, antwortete Bürgermeister Binder auf die Nachfrage von Manfred Widmann. Für weitere Investitionen neben dem Kindergartenneubau habe die Gemeinde dann keinen Spielraum mehr. Auch die Sanierung der ebenfalls maroden Brücke in der Sauggarter Bläsisgasse, die jedoch nicht für den Schwerlastverkehr benötigt werde, sei zumindest in nächster Zeit nicht möglich.

Dennoch riet Binder eindringlich dazu, die Maßnahme umzusetzen: „Ich möchte mich gerne auf dem Weg machen, denn es ist ja auch eine Sicherheits- und Haftungsfrage.“ Eine andere bautechnische Lösung gebe es wohl nicht, das sah auch der Sauggarter Ortsvorsteher Patrik Häußler so: „Nach all dem, was man weiß, gibt es keine Alternative. Dass die hohen Kosten auch für uns nicht schön sind, ist selbstredend.“

Der Ortschaftsrat Sauggart sprach sich deshalb einstimmig für einen Neubau aus, der Uttenweiler Gemeinderat schloss sich bei einer Enthaltung von Tobias Pfänder an.