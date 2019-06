Naturnahes Gärtnern für mehr Artenvielfalt

Aufgrund des dramatischen Artensterbens, vornehmlich der Insekten, hatte die Nabu-Ortsgruppe Uttenweiler und die VHS die Landschaftsarchitektin Simone Kern aus Argenbühl nach Uttenweiler geladen. Sie referierte zum Thema „naturnahes Gärtnern“ unter dem besonderen Blickpunkt „Mein Garten summt“. Die Referentin und auch der 1. Vorsitzende der Nabu-Ortsgruppe, Willi Maurer, zeigten sich ob des großen Interesses sichtlich überrascht: Rund 100 Zuhörer fanden sich im Dorfgemeinschaftshaus ein.

In ihrem 90-minütigen Vortrag war es Ziel von Simone Kern, die Artenvielfalt besonders auf privaten Flächen und im Siedlungsraum anzuregen und zu fördern. Denn das Insektensterben wird immer eklatanter. Der „Krefelder Studie“ zufolge hat die Biomasse an Insekten binnen 27 Jahren um 75 Prozent abgenommen. Gleichzeitig sind 70 Prozent unserer pflanzlichen Nahrungsmittel auf Bestäubung angewiesen, was bei weitem nicht alleine durch Honigbienen erfolgt. So sind in Deutschland noch rund 560 hochspezialisierte Wildbienenarten nachweisbar, die etwa zwei Drittel aller Bestäubungsleistungen erbringen, wobei sie auf ganz bestimmte Blütenarten angewiesen sind. Andere Bestäuber sind Käfer und Fliegenarten.

Einige der Hauptursachen des Artenrückgangs wurden von der Referentin offen benannt, wie die Intensivierung in der Landwirtschaft und der Einsatz von Herbiziden und Fungiziden sowie die Anreicherung von Agrarflächen und Wäldern mit Nährstoffen, etwa durch Stickstoffzugaben, was heimische Blühe- und Wirtspflanzen für die Insektenwelt ausschließt.

Erschwerend hinzu komme das Zurückdrängen oder die Vernichtung von Kleinstrukturen wie zum Beispiel Wege- und Ackerrandstreifen, welche als Bio-Pool von großem Wert sind. Leider seien echte Blumenwiesen, die zur Samenreife kommen „dürfen“, inzwischen zur Seltenheit geworden. Flächenversiegelungen wie auch die „Lichtverschmutzung“, an deren Folge viele Insekten zugrunde gehen, tragen zu großen Verlusten in der Biodiversität bei. Und im privaten Bereich lassen unter anderem die vermeintlich „pflegeleichten“ Kies- und Steingärten keine Artenvielfalt aufkommen.

„Siedlungsraum ist Lebensraum“: Die Gärten darin erfüllen eine wichtige Trittbrettfunktion im Verbund mit der freien Landschaft. Sogenannte „Ritzenbesiedler“, wie sie von der Referentin bezeichnet wurden, seien wertvolle Vagabunden und schaffen fließende Übergänge zum eigenen Garten.

Die Bedeutung der Hausgärten sei nicht zu unterschätzen, so die Landschaftsarchitektin. Erlebnisgärten, in denen heimische Pflanzen, Vögel, Insekten und Amphibien ihre Nische finden, sind nur mit entsprechendem Pflanzenbewuchs und einer naturnahen und nicht allzu aufgeräumten Gestaltung möglich. Aus Sicht von Kern sollten ausschließlich regionaltypische Gehölze gepflanzt werden sowie durch Aussaaten die Artenvielfalt erhalten werden, denn nur so finden Nahrungsspezialisten was sie zum Überleben brauchen.

Immer wieder verwies die Landschaftsarchitektin in ihrem lebendigen Vortrag auf ganz konkrete und gut zu realisierende Möglichkeiten einer naturnahen Gartengestaltung und deren Bedeutung für die Tierwelt, was am Ende des Vortrags vom Publikum mit viel Applaus quittiert wurde.

Willi Maurer bedankte sich bei Simone Kern, die auch Autorin von „Mein Garten summt“ und „Der antiautoritäre Garten“ ist, für den kenntnisreichen Vortrag. Hernach lud er die Zuhörer zu einer Begehung seines eigenen naturnahen Gartens ein. Viele Besucher machten sich auf den Weg und zeigten sich begeistert