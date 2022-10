Nächster Trauertreff in Dieterskirch

Der nächste Trauertreff der Seelsorgeeinheit Bussen findet am Sonntag, 16. Oktober, erstmalig in Dieterskirch statt. Beginn ist um 15 Uhr mit einer Andacht in der St. Ursula Kirche. Die Andacht wird vom Kirchenchor Dieterskirch musikalisch mitgestaltet. Anschließend geht es für das Treffen in den Pfarrsaal. Dort können Trauernde in geschütztem Rahmen mit anderen Betroffenen über Themen ins Gespräch kommen, die sie auf beschäftigen. Das Angebot ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.