Nabu-Ortsgruppe Uttenweiler sucht zupackende Hände

Die Nabu-Ortsgruppe Uttenweiler hat sich über die Jahre für viele Projekte eingesetzt wie beim Amphibienschutz, bei größeren und kleineren Pflanzaktionen in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Bauhof oder der Storchberingung. Auch dieses Jahr stehen einige Projekte auf dem Programm, aber es fehlt an zupackenden Händen und mitdenkenden Köpfen, wie mitgeteilt wird.

So stehen Pflanzaktionen im Ort und dem näheren Einzugsgebiet an, wobei man sich engagieren kann. Eng arbeitet die Ortsgruppe mit dem Bauhof der Gemeinde zusammen und versucht, die Region bunter und insektenfreundlicher zu gestalten. Seit Jahren betreut die Nabu-Ortsgruppe auch einen Obstgarten in der Nähe der Umgehungsstraße, der regelmäßig gemäht und abgerecht werden muss. Zudem müssen dort regelmäßig die Bäume geschnitten und die Nistkästen gewartet werden.

Gerne würde die Ortsgruppe eine Kindergruppe aufbauen, um die Jüngsten für die Erscheinungen in der Natur zu sensibilisieren und anzuleiten. Hierzu werden Mitbürger gesucht, die Spaß daran haben, mit Kindern die Natur zu entdecken. Im Rahmen des diesjährigen Sommerferienprogramms wäre auch ein einmaliges oder mehrtägiges Engagement denkbar, wie zum Beispiel dem gemeinsamen Bau eines Bienenhotels, einer Bachbegehung, Vogelwanderung, oder dem Anlegen eines Herbariums. „Packen wir´s zusammen an und nutzen wir die Zeit für einen Aufbruch und dem sich (neu) Kennenlernen!“, so die Botschaft der Nabu-Ortsgruppe an alle Bürger der Gemeinde Uttenweiler.

Wie auch schon zur vergangenen Jahresversammlung lädt die Uttenweiler Gruppe unter dem Motto „Mitmachen beim Welt retten“ zur Mitgliederversammlung am Montag, 16. Mai, um 19 Uhr im Gastraum des Sportheims in Uttenweiler ein. Dort wird auch die Leiterin der Nabu-Bezirksgeschäftsstelle Allgäu-Donau-Oberschwaben (ADO), Sabine Brandt, ihren Vortrag zum Thema „Insektenserben – was geht mich das an? Tipps für einen insektenfreundlichen Garten“ halten.