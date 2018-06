Närrisches Brautpaar heiratet am Glombigen

Ein besseres Datum für ihre Hochzeit hätten sich Jenny und Benny Faust wohl gar nicht aussuchen können. Denn was ein rechter Narr sei will, der muss schon am Glombigen Donnerstag heiraten.

Ihre standesamtliche Trauung um 7.30 Uhr morgens in der Früh hat Bürgermeister Werner Binder gerade noch geschafft, bevor er von Pflugraicher-Zunfträtin Katrin Ochs (vorübergehend) des Amtes enthoben wurde. Statt in der Hochzeitskutsche fuhr das Brautpaar stilbewusst im Pflugraicher-Wagen vor. Statt „ganz in Weiß“ wurde also ganz in Grün geheiratet, denn das Häs des Falkenhofer Weibles steht beiden gleichermaßen. Und dass sich beim Brautwalzer im Uttenweiler Bürgersaal dann beide Brautleute im braunen Rock drehten, das war ebenfalls kein gewöhnlicher Anblick. Doch eine gute Voraussetzung bringen beide in die Ehe mit: Humor ist der Garant für langes Glück.