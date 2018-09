MVO feiert dreimal Geburtstag

Zum Ständle hat der Musikverein Offingen an der großen Feier zum runden Geburtstag des Mitglieds Franz Schefold in Dentingen aufgespielt. Außergewöhnlich ist, dass die Musiker parallel gleich zwei weiteren aktiven Mitgliedern gratulieren konnten. Auch Petra Moll (vorne links) und Silke Pfeifer konnten sich so über die musikalische Begleitung ihres Geburtstags freuen. Der Musikverein gratulierte allen Geburtstagskindern von Herzen und die Musiker freuen sich auf weitere Ständla und Geburtstage an dem Tag in den nächsten Jahren. Foto: Musikverein Offingen