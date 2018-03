Musik macht Freude und schafft Freunde

„Menschen, die viel Zeit und Engagement in die Arbeit eines Vereins investieren, gebührt öffentlicher Dank.“ Mit dieser Überzeugung ehrte Karl Lamp für den Blasmusikverband Baden-Württemberg langjährige Musiker und Funktionäre des Musikvereins Dieterskirch.

Seit 40 Jahren pflegt Ulrich Hiller seine Leidenschaft mit dem Saxofon beim Musikverein Dieterskirch. Aufgrund seiner hohen Musikalität war er jahrelang als Ausbilder tätig, prägte jedoch auch als Kassenprüfer und Beisitzer im Ausschuss den Verein. Mit seiner methodisch strukturierten Arbeitsweise hat er den Verein zielgerichtet mit immer wieder neuen Akzenten weiterentwickelt, was sich auch in der neu aufgelegten Vereinszeitschrift „Nachschlag“ widerspiegelt. Die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief und die Fördermedaille in Bronze sollen Dank und Anerkennung darstellen.

Neben seinem Musizieren auf der Trompete seit 40 Jahren hat Martin Bailer in einer schwierigen Zeit das Amt des Vorsitzenden übernommen. Zehn Jahre lang hat er den Verein bestens geführt und nach außen stets optimal präsentiert. Noch heute ist er als Ratgeber gefragt und geschätzt.

Auch Werner Locher ist seit 40 Jahren seiner Trompete treu geblieben. Als Jugendleiter hat er sein Können an Nachwuchstalente weitergegeben und in der Jugendarbeit viele organisatorische Aufgaben übernommen. Gemeinsam mit Martin Bailer hat er zehn Jahre lang als stellvertretender Vorsitzender viele für den Verein unverzichtbare Aufgaben getätigt. Seine Musikalität hat er seinen Kindern vererbt, sodass heute Vater, Tochter und Sohn gemeinsam zur Probe kommen können.

1986 startete Inge Holl ihre musikalische Karriere beim Musikverein Dieterskirch. Mit sechs Mitstreitern musizierte sie damals als Klarinettistin in der Jugendkapelle unter der Leitung von Karl Lamp. Mehrere Jahre agierte sie als Schriftführerin und war zugleich als Ausbilderin für Blockflötenschüler tätig. Auch bei der Einführung der musikalischen Früherziehung im Verein war sie eine treibende Kraft. Sie freute sich über die Ehrennadel in Gold ebenso wie Manuel Schönle an der Trompete.

Sein musikalischer Werdegang hat vor 30 Jahren beim Musikverein Uigendorf begonnen. Seit 18 Jahren jedoch musiziert er beim Musikverein Dieterskirch als wichtige Stütze in seinem Register. Vor allem für die hohen Töne ist er zuständig. Daneben war er mehrere Jahre im Vereinsausschuss aktiv und gilt als innovativer Organisator.

Bettina Koch spielt seit 20 Jahren Klarinette. 1998 begann sie nach gründlicher Ausbildung bei der Musikkapelle Tiefenbach und hat sich an ihrem neuen Wirkungsort Dieterskirch tatkräftig eingebracht. Sie ist Ausbilderin für die Klarinette, Jugendleiterin und Ausschussmitglied und Notenwartin in Personalunion und freute sich über die Ehrennadel in Silber.

Jeremias Sporleder und Florian Scheffold sind zwei hoffnungsvolle Musiker, die beide seit zehn Jahren Waldhorn in der Kapelle spielen. Sie sind feste Größen in ihrem Register, zeichnen sich durch große Hilfsbereitschaft aus und freuten sich über die Ehrennadel in Bronze als erste öffentliche Auszeichnung. Diese Ehrung würde auch Lorena Locher erhalten. Sie stammt aus einer musikalischen Familie, denn Vater, Mutter und Bruder sind eng mit dem Verein verbunden. Lorena Locher wechselte nach dem Eintritt 2014 in die aktive Kapelle vom Alt- auf das Tenorsaxofon und ist auf ihrer Reise in die Welt nach ihrem Schulabschluss in Gedanken bestimmt beim Jubiläumskonzert des Musikvereins Dieterskirch gewesen.

Mit dem großen sinfonischen Marsch „Venezia” von Gaetano Fabiani würdigte Bernd Ott mit seinen Musikern mit instrumental melodischem Empfinden und erschwerenden Synkopen die jahrzehntelangen Aktivitäten der Jubilare für den Musikverein Dietrerskirch.