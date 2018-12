Musik ist die Philosophie der Gefühle

Ob die Jugendkapelle mit dem Bolero von Maurice Ravel oder die Stammkapelle mit dem Kalifen von Bagdad und einem Besuch in Afrika oder bei Frank Sinatra – das Weihnachtskonzert 2018 zeigte die vielfältige Motivation, die Uttenweilers Musiker zu einem hochkarätigen Konzert beflügelt. Reicher Applaus würdigte die Präsentationen beider Kapellen.

Mit einem bekannten Meisterwerk wie dem Bolero von Maurice Ravel, wenngleich in jugendgemäßem Arrangement, ein Konzert zu beginnen, zeigt die Überzeugung der Jugendkapelle Uttenweiler , diesem Werk gewachsen zu sein. Kerstin Bösch führte die rund 40 jugendlichen Musiker melodisch und rhythmisch zu einer beachtenswerten Wiedergabe. Neben der Klarheit des Themas überzeugte vor allem das gut ausgebaute Crescendo, das dem Bolero seinen Charakter verleiht und auf das die Moderatorinnen Katrin Lenz und Katharina Stöhr eigens hingewiesen haben.

Keltische Rituale, Freude und Herrlichkeit, dunkle Geheimnisse und mystische Legenden verarbeitete John Higgins zu seinen „Celtic Rituals“. Sauber agierende Register, solistische Beiträge und eine agile Percussioncrew sorgten für eine schwungvolle Wiedergabe und instrumentale Beweglichkeit bis zum fulminanten Schlussakkord. Eine rockige Zugabe zeugte besonders von der Musizierfreude der jugendlichen Schar.

Nach der Begrüßung der Zuhörer in der vollbesetzten Festhalle, unter ihnen Vertreter von Kirche, Kommune, Blasmusikverband, Ehrenbürger und Ehrendirigent, lud Ralf Kriz mit seinen 80 Musikern zur Ouvertüre der Oper „Der Kalif von Bagdad“. Melodische Passagen aus der 1800 uraufgeführten Oper von Liebe, Leid und Märchen aus tausend und einer Nacht wurden von sicheren Solisten und einer musizierfreudigen Gemeinschaft wirkungsvoll in Szene gesetzt. Tempo, Spielwitz, rhythmische Prägnanz und der Wechsel von dezenten und opernhaft opulenten Szenen verbanden sich zu einem heiteren Hörvergnügen auf instrumental bestechend hohem Niveau.

Mit dem Kontinent Afrika verbinden Komponisten stets Melodie, Harmonie und speziellen Rhythmus in unterschiedlichen Aussageweisen. Mario Bürki erweitert dies in seinem „Jambo Africa“ durch Sprache und Gesang zu einem schillernden Bild dieses vielfältigen Kontinents, von Uttenweilers Musikern auch gesprochen und gesungen in faszinierender Farbigkeit dargeboten.Variierend in Tempo und Lautstärke, in der Vielfalt der Register zum typischen Rhythmus dunkler Trommeln wurde diese Interpretation mit tosendem Beifall der Zuhörer belohnt.

Ganz anders „The Wall“ von Otto M. Schwarz. Als Höhepunkt des Konzerts angekündigt, führt der Komponist die Zuhörer zum Kampf zwischen Römern und Germanen an den Limes. Nach ermutigenden Fanfaren versinnbildlicht zunehmende Klangstärke das kriegerische Geschehen, bei dem sich einzelne Register wirkungsvoll in die instrumentale Vielfalt einbringen. Auf ein heiteres Intermezzo auf dem Marktplatz folgen neue kriegerische Handlungen mit klarem Crescendo und schrillen Passagen in Verbund mit typisch marschierender Ausformung. Ralf Kriz motivierte seine hochkonzentrierte Schar wie stets zu eindrucksvollem und auch voluminösem Musizieren auf hohem Niveau, bis endlich mit strahlenden Klängen das Ende der kriegerischen Auseinandersetzungen gefeiert werden konnte.

Nach soviel dicht gedrängter musikalischer Dramatik zeigte Uttenweilers Stammkapelle mit einem Besuch bei Frank Sinatra ein ganz anderes Gesicht. Nicht weniger engagiert boten sie ein überzeugendes Bild ihrer Vielseitigkeit. Nicht nur „New York, New York“ oder „ My Way“ erstrahlten in diesem erfrischenden Arrangement in neuem Glanz. Dabei beanspruchte die Genauigkeit der Interpretation auch in dieser Sparte der Musik mit bezaubernden Soli und in klangvollen Tutti denselben Stellenwert wie in der Welt symphonischer Blasmusik.Dazu passend ein vielseitiges klangreiches Medley aus dem Tanzfilm „Grease“ aus dem Jahr 1978. Sorgsam ausgefeilte Registerverbindungen bewiesen noch einmal in der gesamten Präsentation die herausragende Variabilität der Musikerschar. Für die Zuhörer die pure Freude eines ungetrübten Hörgenusses.

Nach der obligaten Zugabe wurde das Publikum bei romantischer Beleuchtung, vor allem auf der Bühne eingeladen, mit dem gemeinsam gespielten und gesungenen „O du fröhliche“ dem Weihnachtskonzert 2018 auch seinen weihnachtlichen Charakter zu verleihen.