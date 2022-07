Morgenwanderung rund um den Bussen

Die Land-Frauen Donau-Bussen laden am Sonntag, 10. Juli, zu einer Morgenwanderung auf dem Schöpfungsweg rund um den Bussen ein. Schwester Maritta und Willi Maurer vom Nabu begleiten die Wanderung. Los geht es um 6.30 Uhr am Ende des Parkplatzes Richtung Unlingen nach dem Gasthaus Steiner. Anschließend ist ein Frühstück im Bussenstüble in Offingen geplant. Die Anmeldung ist möglich bis zum 06. Juli bei Andrea Huckle unter 07374/710 oder 0152/23093444 und Gabi Hägele unter 07371/10149 oder 0174/3670480.