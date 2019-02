Mit Utti vom Anfänger zum erfahrenen Skihasen

Die Abteilung Ski und Board des SV Uttenweiler kann auf zwei sehr erfolgreiche Veranstaltungen zurückblicken: zum einen die Familienfreizeit in Telfs und die Tagesskikurse.

Mit 117 Teilnehmern und dem Maskottchen Utti war die Familienfreizeit komplett besetzt. Mit einem Doppeldeckerbus, mehreren Sprintern und einigen Privatautos ging es nach Lermoos. Hier genossen die Teilnehmer einen tollen ersten Tag mit Neuschnee, leichtem Schneefall und anschließend zünftiges Après- Ski im Tal, bevor es dann weiterging in die Unterkunft nach Telfs. Für den zweiten und dritten Tag steuerten die Wintersportler das Skigebiet in Seefeld an und am vierten Tag zogen sie ihre Schwünge in Hochötz.

Die Kursteilnehmer verteilten sich auf 15 Kursgruppen, davon drei Gruppen Board und zwölf Gruppen Ski. Bei den Skigruppen bildeten sich sechs Gruppen im Erwachsenen- und sieben im Kinderbereich. In allen drei Skigebieten fanden sich hervorragende Bedingungen und vor allem fantastischen Neuschnee für die Ski- und Snowboardkurse. Auch wenn sich die Sonne nicht wirklich durchsetzen konnte gegen den vielen Schneefall, fiel das Resümee bei allen sehr gut ausfiel, sowohl die Ski- und Snowboardschüler als auch die Lehrer äußerten sich sehr positiv.

Bei den Tagesskikursen wurde an allen drei Tagen das bereits erprobte und bewährte Skigebiet in Laterns angefahren. Mit insgesamt rund 180 Personen ging es an allen drei Tagen mit einem voll besetzten Doppeldeckerbus und zwei weiteren Bussen nach Laterns. 127 Kursteilnehmern in 13 Kinderskigruppen, fünf Erwachsenenskikursen und zwei Boardgruppen fanden hervorragende Bedingungen und tolle Schneeverhältnisse vor – egal, ob für schanzen, fahren im Wäldle, Tiefschneefahren oder einfach nur Schuss. Am dritten Tag der Tagesskikurse fand ein Abschlussrennen statt. Angefeuert von Maskottchen Utti und den Eltern konnten sich die Skikursteilnehmer in ihren Gruppen messen. Letztendlich war man sich aber einig, dass alle Kursteilnehmer Sieger sind, denn sie hatten drei fantastische Tage mit Sonnenschein und tollem Schnee. Die Sieger wurden dann beim Abschlussabend in einer vollbesetzten Bussenhalle in Offingen mit Medaillen und Urkunden belohnt und die Ski- und Boardlehrer gaben das Utti-Lied zum Besten.

Für die Abteilung Ski und Board war es sehr erfreulich, wieder viele Anfänger im Erwachsenenbereich, zwölf bei der Skifreizeit und fünf bei den Tagesskikursen, begrüßen zu dürfen. Wie in den vergangenen Jahren habe man es geschafft, die Anfänger soweit zu trainieren, dass sie einfache Pisten sicher bewältigen können. Aus den letztjährigen Teilnehmern hat sich zudem eine Sportgruppe Ski gebildet, die nun langsam an die Ausbildung zum Skilehrer herangeführt werden soll.