Mit Jona unterwegs

Eine schöne, erlebnisreiche und intensive Woche lang waren die Kinder des katholischen Kindergartens St. Uta Uttenweiler und ihre Erzieherinnen mit Jona und Jesus unterwegs. Jeder Tag der Bibelwoche begann mit einem gemeinsamen Lied. Verschiedene Angebote wie etwa ein Bildtheater brachten den Kindern die Geschichte von Jona nahe. Sie konnten dadurch begreifen, dass sie darauf vertrauen können, dass Gott immer für sie da ist und sie beschützt. Außerdem gab es Fingerspiele, Gebete, neue Jona-Lieder und Wissenswertes über einen großen Wal. Auch im Freispiel hatten die Kinder die Gelegenheit, diese Geschichte nachzuspielen. Zum Abschluss der Woche gestaltete der Kindergarten einen lebendigen Sonntagsgottesdienst in der Pfarrkirche in Uttenweiler. In der vollbesetzten Kirche konnten die Kirchenbesucher sich von Jona beeindrucken lassen. Auch der Kinderchor hat mit passenden Jona-Liedern zum Gelingen beigetragen. Nun beginnt im Kindergarten St. Uta die närrische Zeit und frohen Mutes geht es in die närrische Unterwasserwelt. Foto: Kindergarten St. Uta