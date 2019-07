Mit Gott und Mitmenschen im Kontakt

Die Jugend 2000 und das Prayernightteam aus Uttenweiler hatte wieder zur Prayernight eingeladen. Mit Ines Zeyher kam eine Referentin, die aufgrund ihres jungen Alters insbesondere die jüngeren Zuhörer erreichen konnte.

Dem Veranstaltungsmotto entsprechend eröffnete Ines Zeyher ihren Vortrag zum Auftakt mit dem Thema „It’s my life“ im Pfarrsaal der Kirchengemeinde Uttenweiler. Ihre wegweisende Botschaften waren aus dem Leben gegriffen. „Du hast nur das eine Leben. Was machst du also daraus“? Was heißt „echt“ zu leben?“ Die Antwort darauf gab sie sogleich. „Wer wirklich tief und echt liebt, der lebt. Und wer wirklich lebt, der liebt“, so der Leitsatz aus dem Vortrag der jungen Frau. „Wir dürfen zuerst auf Gott blicken und aus seiner Fülle und Liebe schöpfen, um dann mit unseren Mitmenschen zu teilen, was wir selbst empfangen haben“. Ein Prinzip, das ihrer Aussage nach die Gesellschaft nachhaltig verändern und zum guten und wohlwollenden Miteinander verhelfen könne.

Im Anschluss gab es bei einer kleinen Stärkung einen regen Austausch zwischen den Besuchern über die angesprochenen Themen.

Die Heilige Messe in der gut besuchten Pfarrkirche wurde von Pfarrer Klaus Wolfmaier und Pfarrer Kilian Krug (Schemmerhofen) zelebriert und von der Jugend-2000-Band musikalisch gestaltet, die auch in die anschließende Nachtanbetung überleitete. Gruppen und Einzelpersonen gestalteten die gesamte Nacht über wieder Anbetungsstunden. Während der gesamten Nacht hatten die Besucher damit wieder die Möglichkeit, sich das Sakrament der Versöhnung schenken zu lassen, Kerzen zu entzünden, Gebetsanliegen zu hinterlassen, zur Ruhe zu kommen oder auch nur bei Kerzenschein zu verweilen. Im Pfarrsaal nebenan lud man währenddessen in das Nachtcafé zur Stärkung und zum gemütlichen Austausch ein.

Die Prayernight endete mit der sonntäglichen Messe, in dem Pfarrvikar Uwe Grau sowie Ines Zeyher mit persönlichen Lebenszeugnissen den Gottesdienstbesuchern Mut und Kraft für ihr eigenes Leben zusprachen. So ging ein Wochenende vorüber, das tiefe Begegnungen ermöglichte und den Besuchern einen Raum gab, um mit Gott, sich selbst und auch den Mitmenschen neu in Berührung zu kommen.