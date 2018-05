Mit dem Regenbogenfisch in die Wasserwelt

Mit der Aufführung „Der Regenbogenfisch“ hat der katholische Kindergarten St. Uta in Uttenweiler sein Jahresmotto „Bunte Wasserwelt“ beendet. Es wurde viel gebastelt, gesungen, geübt und gelacht, bis das tolle Musical nun endlich den Familien vorgeführt werden konnte. Die Gäste tauchten ein in den tiefen Ozean und ließen sich von den dort lebenden Fischen, Korallen und Muscheln verzaubern. Die Vorschüler hatten große Sprechrollen und ihr schauspielerisches Talent konnten sie hier bestens zeigen. Die Mittleren verzauberten die Zuschauer mit ihrem Seesternentanz und die Kleinen und Minis sorgten mit ihrem Korallentanz für Unterhaltung. Am Ende glitzerte dank der verteilten Glitzerschuppen des Regenbogenfisches der ganze Saal und so glänzend wie der Saal war auch das Wetter. So konnte die Feier nach der gelungenen Aufführung beim leckeren Buffet draußen an der Sonne ausklingen.