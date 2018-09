Mit Ausbildung eine Zukunft schaffen

2018 ist erneut ein gutes Jahr für das Dorf Msulwa in Kenia gewesen. Dank großzügiger Spenden aus der Region – auch im Rahmen der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ der Schwäbischen Zeitung – konnte der Uttenweiler Verein Ushirika einige Projekte weiter finanzieren und eine neue Aufgabe anpacken.

Ushirika konnte alle Prüfungsgebühren der Auszubildenden an der handwerklichen Schule Msulwa Youth Polytechnic finanzieren. Weiter konnte der Verein ein neues Projekt an der Grundschule beginnen und zwei Schlafräume einrichten. Die Grundschule besteht aus acht Klassen. Alle Schüler müssen eine nationale Abschlussprüfung absolvieren. Da die Kinder lange Fußwege zur Schule haben und zu Hause mitarbeiten müssen, gibt es jetzt die Möglichkeit für die Abschlussklasse, fünf Nächte in der Woche in der Schule zu schlafen.

Dafür hat Ushirika veranlasst, dass zwei Klassenräume komplett renoviert wurden. Die Metallabteilung der Youth Polytechnic hat Stockbetten gefertigt. Vorher mussten die Schüler auf einfachen Matten auf dem Boden übernachten. Dadurch besteht die Gefahr, sich durch Sandflöhe zu infizieren, was zu bösen Wunden führen kann. Ferner hat Ushirika mit der Elektro-Abteilung der Polytechnic die neuen Schlafräume und die Außenanlage mit drei Toilettenanlagen elektrifizieren können, damit die Schüler auch nachts den Weg finden.

Der Bau des neuen Computerraums konnte bis Ende 2017 fertiggestellt werden. Zu Beginn des neuen Schuljahrs, im Januar 2018, konnte die Msulwa Youth Polytechnic mit dem Computer-Unterricht beginnen. Ferner bietet die Schule PC-Kurse für Externe an – der erste Kurs im Januar war sofort ausgebucht. Ausgestattet ist der neue Computerraum mit einem Beamter und acht Laptops, die Mitglieder des Vereins über zwei Jahre als Spenden mitgebracht hatten. So bietet der Raum Platz für 16 Schüler.

Das Wasserprojekt vom vorigen Jahr hat weitere Dimensionen angenommen. Dank der Spende einer Wetzlarer Firma konnte der Verein weitere 22 Wassertanks mit den dazu passenden Regenrinnen an bedürftige ältere Menschen verteilen. Da die ärmsten Familien und alleinstehende Frauen in Msulwa schon fast alle einen Tank bekommen haben, hat Ushirika das Projekt erweitert und Tanks auch an angrenzende Dörfer verteilt. So erhielt eine an Lepra erkrankte Frau im Nachbardorf auch einen 1000-Liter-Wassertank. Trotz ihrer Behinderung – sie hat beide Füße und einige Finger verloren – versorgt sie ihre Enkelkinder, deren Eltern an Aids verstorben sind, von der kargen Landwirtschaft. Ushirika überlegt jetzt auch, die Toilettenanlagen der Grundschule mit Wasser zu versorgen, damit die Kinder gleich an Ort und Stelle ihre Hände waschen können.

Zum Wasserprojekt gehört auch ein Kräutergarten, der 2017 angelegt wurde. Die Pflanzen haben die Schüler mit Anleitung der Ausbilder selbst gezogen und so besteht jetzt eine Hecke aus Maulbeeren und Moringa, beide sind Heilpflanzen. Hauptziel war es aber, Artemisia anzupflanzen, deren Blätter für Tee verwendet wird und gegen Malaria hilft. Wenn die Artemisia abgeerntet ist, bauen die Schüler Bohnen, Erbsen, Zucchini und Kürbisse an. Die von einer Firma gesponserte Bewässerungsanlage besteht aus drei kleineren Wassertanks, die an drei porösen Wasserschläuchen befestigt sind. Die Schüler füllen die Tanks jeden Morgen vor dem Unterricht auf und einmal in der Woche wird Unkraut gejätet.

Neues Berufsfeld: Klempner

Die Msulwa Youth Polytechnic soll ab Januar 2019 ein neues Berufsfeld bekommen und zwar eine Klempnerei/Flaschnerei. Hierfür hat Ushirika Raum für den Unterricht und die Praxis geschaffen, indem Schüler und ihre Ausbilder einen Anbau für die Schweißer erstellen. Im Juni/Juli waren zwei Vereinsmitglieder, Kathleen McMillan und Gottfried Veihelmann, sieben Wochen vor Ort und haben dieses Projekt in Angriff genommen. Bis zu den Sommerferien waren der Boden, das Dach und die Mauern fertig. Nach den Ferien werden die Wände aus stabilem Drahtgitter und eine Tür angebracht.

Bis Januar 2019 ist dann in der Schweißerwerkstatt auch genügend Platz für das neue Berufsfeld. Der Verein hofft, dass dann die Regierung einen Ausbilder überstellt. Falls nicht, wird Ushirika einen Ausbilder einstellen und bezahlen. Ushirika bezahlt zurzeit drei Ausbilder (Elektriker, Maurer und Schneiderin) von den Einnahmen der Schulpatenschaften, die hier in Deutschland laufend gesucht werden.

Ushirika sucht weiterhin Paten, die junge Menschen eine Zukunft bieten, in dem sie ihnen eine Ausbildung ermöglichen – ganz nach dem Motto des Vereins „Ausbildung ist Zukunft!“ Spendenkonto: Volksband-Raiffeisenbank Riedlingen, IBAN: DE37 6549 1510 0021 8240 02. Informationen gibt es unter Telefon 07374 /9205894.