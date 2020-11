Martini ohne Gänsebraten?

Es ist ein sonniger Novembertag und auf einer großen Wiese tummeln sich zahlreiche Gänse, die vom Familienbetrieb Rettich in Uttenweiler artgerecht und ökologisch gehalten werden. Seit 25 Jahren gibt es dort zu Martini und zu Weihnachten Gänse, die regional vermarktet werden. Die Abnehmer sind Privatleute, die auf den Wochenmärkten an den Verkaufsständen des Geflügelhofs vorbestellen und einkaufen, Metzgereien in der Region und vor allem die Gastronomie. Und jetzt, im Monat November, sind alle Restaurants geschlossen und die vielen traditionsreichen Gänseessen können nicht stattfinden. Das trifft nicht nur die Betreiber von Speiselokalen sehr hart, sondern auch die Zulieferer.

Firmenchef Karl-Heinz Rettich ist verärgert: „Die Gastronomie darf auf eine Entschädigung von Seiten des Landes hoffen, aber wir Zulieferer gehen komplett leer aus.“ Jedes Jahr ziehen Rettichs rund 2500 Gänse auf, die sie Anfang Mai als Eintagsküken geliefert bekommen. Diese kleinen „Martinsgänschen“ verbringen die ersten Monate im Stall. Nach ungefähr fünf Wochen dürfen sie ins Freie und haben sehr viel Auslauf auf verschiedenen großen Wiesen. Nur abends gehen sie zurück in den Stall – „im Gänsemarsch“, erzählt Tochter Simone –, wo sie gefüttert werden und die Nacht verbringen. Vier Wochen später trifft eine weitere Lieferung von Gänseküken ein. Sie werden als Weihnachtsgänse später verkauft und auf getrennten Wiesen gehalten, denn die älteren Gänse vertragen sich nicht mit den jüngeren; nur gleichaltrige Gänse vertragen sich.

Von weitem wirkt die Gänseherde wie ein Schneefeld

Schon von der Bundesstraße 312 sieht man, von Riedlingen kommend, die zahlreichen Gänse am großen Wiesenhang und von weitem wirkt es wie ein Schneefeld. „Es sind schon Urlauber von der Straße abgebogen und haben genauer nachgeschaut, warum im Hochsommer Schnee auf der Wiese liegt“, erzählt Gabi Rettich. Das putzige Federvieh verbringt den ganzen Tag im Freien, an der frischen Luft, und alle haben viel Bewegung. Sie watscheln gemächlich hin und her, schnattern laut und nehmen auch mal Tempo auf, wenn eine Gans zu rennen anfängt. „Dann gehen die anderen hinterher“, sagt Simone Rettich und Vater Karl-Heinz ergänzt: „Wenn der Wind aus einer bestimmten Richtung weht, dann machen sie Flugübungen und gleiten die abschüssige Wiese hinunter.“ Über den zirka 1,50 Meter hohen Zaun kommen sie nicht oder vielmehr äußerst selten. „Und wenn mal Tiere so ausbüxen, dann laufen sie ratlos am anderen Ende des Zauns entlang, bis wir sie wieder einfangen“, sagt Simone Rettich und lacht. Sie ist die jüngste von drei Schwestern, die alle im Familienbetrieb mithelfen, und derzeit absolviert sie eine Ausbildung zur Landwirtin. Und was ist mit „Fuchs, du hast die Gans gestohlen?“ Auch hier haben Rettichs schon ab und zu negative Erfahrungen gemacht, aber seitdem Wachhunde im Gelände sind und jeden „Besucher“ kräftig verbellen, ist das kein Thema mehr.

Gänsemast oder Gänsestopfen weisen die Rettichs weit von sich – ihre Gänse hätten ein glückliches Dasein, bevor sie geschlachtet werden. Das geschieht in der eigenen Schlachterei im Hofbetrieb in Uttenweiler. Auch hier achtet die Familie auf möglichst viel Schonung für die Gänse. „Wir haben einen sehr kurzen Transportweg.“ Denn die Gänse werden erst ein bis zwei Stunden vor dem Schlachten eingefangen und verbringen kaum Zeit in einer engen Box. Hierbei gibt es für die Familienmitglieder ab und an blaue Flecken, denn natürlich wehren sich die Gänse kräftig.

Nach Weihnachten will niemand mehr Gänsebraten

Ab Mitte Oktober ist dann Hochsaison im Betrieb – mehrmals pro Woche wird geschlachtet und ausgeliefert. „Gänse sind Saisongeflügel“, sagt Gabi Rettich. „Bis Weihnachten müssen alle verkauft sein, denn im Januar mag keiner mehr Gänsebraten essen“. Das Geschäft mit der Gastronomie ist leider eingebrochen, dennoch halten viele Restaurants dem Regionalbetrieb die Treue und ordern trotzdem. Sie bieten „Gans to go“ in vielen Variationen an und hoffen, dass auch die Gänseesser, die jedes Jahr kommen, ihren Braten mit nach Hause nehmen. Auch auf dem Hof selbst kann man fertigen Gänsebraten bestellen. Gabi Rettich hat drei Steinbacköfen und die Kunden können Gänsebraten in allen Größen bestellen und abholen. Dankbar ist die Familie, dass momentan noch eine gute Nachfrage besteht. Sie freuen sich über Gastronomen, die ihnen die Treue halten wie auch über die Kundschaft auf den Wochenmärkten in Bad Schussenried, Biberach, Ochsenhausen, Riedlingen, Unlingen, Uttenweiler, Ulm und Ummendorf.

Zum Glück verfügt der Geflügelhof Rettich über weitere Standbeine, denn neben den Gänsen werden Puten, Enten und Hühner aufgezogen. Auf den Hofdächern sind riesige Photovoltaikanlagen angebracht und auf dem Gelände gibt es eine eigene Biogasanlage, die ausschließlich mit anfallendem Mist gespeist wird.

Gans ganz artgerecht

Die Familie ist gespannt, ob sie in diesem Jahr alle Gänse vermarkten kann und hofft darauf, dass die Restaurants im Dezember wieder öffnen dürfen und auch auf die Solidarität der Menschen. Hier bekomme man „Gans ganz“ artgerecht und kann so regionale Betriebe unterstützen.