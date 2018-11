Ludwig Schönle musiziert seit 50 Jahren

Weil im Zuge des Dirigentenwechsels beim Musikverein Offingen im vergangenen Jahr kein Konzert und damit auch keine Ehrungen stattfanden, hatte Michael Ziesel als Vorsitzender des Blasmusikverbands Biberach beim diesjährigen Konzert die Aufgabe, 16 Mitgliedern des Vereins die verdiente Ehrung zu übermitteln. Sie alle freuten sich über die ausgesprochene Anerkennung.

Im Jahr 1968 ist Ludwig Schönle in den Musikverein Offingen eingetreten. Über das Flügelhorn kam er zur Posaune und wird heute als musikalische Institution in Offingen bezeichnet. Er kann Jung und Alt im Verein zusammenbringen, ist auch außerhalb des rein konzertanten Agierens stets zur Stelle. Viel Beifall erhielt er für die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief.

Seit jeweils 40 Jahren sind Christina Geiselhart, Petra Moll, Dieter Denzel und Gerold Pfeifer unverzichtbare Musiker in ihren Registern. Sie alle freuten sich über die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief. Christina Geiselhart trat bereits mit 13 Jahren dem Verein bei, wechselte von der Klarinette zum Alt-Saxofon und brachte sich als Schriftführerin ein. Petra Moll und ihre Klarinette sind längst ein bestens eingespieltes Team. Als Inhaberin der Förderermedaillen in Silber und Bronze war sie lange Zeit Schriftführerin und pflegte viele Jahren mit toller Schrift die Chronik des Vereins. Dieter Denzel spielt Trompete. Auf seine musikalische Gabe und sein tolles Gehör kann man sich jederzeit verlassen. Mit seinem reichen Erfahrungsschatz war er als Jugendleiter, zweiter Vorsitzender und Ausschussmitglied eine wesentliche Stütze des Vereins. Gerold Pfeifer ist mit seinem Flügelhorn ebenfalls bestens bei seinen Musikkameraden integriert. Durch seine Ruhe geschätzt und geliebt, findet sich mit seiner Frau Silke das ideale Pfeifersche Puzzleteil unter den Musikern, und auch Nachwuchs Linus ist bereits bei den Schlagzeugern tätig.

20 Jahre aktives Musizieren im Verein ehrt der Verband mit der Ehrennadel in Silber. Tanja Abhalter spielt von Beginn an Tenorhorn. Als Tochter eines Ehrenmitglieds trat sie mit 13 Jahren ein, war lange Jahre Notenwartin und besitzt über ein beachtliches Organisationstalent. Tanja Bloching als anerkannte Klarinettistin hat ihre Ausbildung in Munderkingen begonnen, ist in Offingen heimisch geworden und bringt sich ebenfalls als Organisationstalent nun als Schriftführerin in das Vereinsgeschehen ein. Andrea Neher wechselte von der Trompete zum Flügelhorn. Als Gründungsmitglied der Jugendkapelle besticht sie musikalisch durch zahlreiche Soli und hat bereits in jungen Jahren Verantwortung für die finanziellen Seiten des Vereins übernommen.

Auch die Jüngsten in der Kapelle freuten sich über die Ehrennadel in Bronze als erster Auszeichnung für jeweils zehn Jahre aktive Tätigkeit. Lisa-Marie Moll spielt Posaune in der Jugendkapelle, Hannah Fuchs musiziert auf dem Tenorhorn ebenso in der Stammkapelle wie Leonie Hepp und Emma Herrmann auf dem Saxofon, Marlene Pfeifer am Schlagzeug und Julius Herrmann auf der Tuba.

Von den beiden derzeit agierenden Vorständen erhielt Philipp Schurr (Trompete) für 15 Jahre ehrenamtliches Engagement die Fördermedaille in Silber, Simon Knab (Blockflöte, Akkordeon, Saxofon und Tenorhorn) für zehn Jahre gleichartiger Tätigkeit die Fördermedaille in Bronze. Mit beiden Vorstandsmitgliedern kann der Musikverein Offingen optimistisch in die Zukunft sehen.