Lieber miteinander statt übereinander reden

Der erste Neujahrsempfang der Pfarrei Dieterskirch ist ein voller Erfolg gewesen: Wind und Schneetreiben konnten die Bürger nicht davon abhalten, sich in großer Anzahl und in zwangloser Runde in der Mühlbachhalle in Dieterskirch zu versammeln.

Angeregt durch die Neujahrsansprache des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmaier, miteinander statt übereinander zu reden, lud Ortsvorsteher Georg Schrodi mit seinen Ortschaftsräten erstmals zu einer derartigen Veranstaltung ein. Für sie hatte er weder einen Namen, noch eine Vorstellung davon, wie viel Leute der Einladung tatsächlich folgen würden. So nannte er bei der Bestellung des Gebäcks eine Teilnehmerzahl zwischen 15 und 80, wie er mit launigen Worten bemerkte, als er sich für die rege Teilnahme bedankte.

Der Einladung waren nämlich über 100 Menschen jeglichen Alters gefolgt und sie sollten ihr Kommen nicht bereuen. Sie erhielten aus erster Hand von Bürgermeister Werner Binder umfassende Informationen über die Ausgaben der Gemeinde im Jahr 2018 und die Planungen für 2019. Ihre Anliegen konnten die Bürger dann in einer anschließenden Fragerunde vortragen oder auch in schriftlicher Form äußern: Anonym konnte jeder Besucher seine Fragen oder Anregungen in eine Box einwerfen. Ortsvorsteher Schrodi sagte zu, alle Vorschläge oder Kritiken sorgfältig auszuwerten.

Ein filmischer Blick zurück

Zum guten Gelingen des Nachmittags trug die Landjugend bei durch die Bewirtung mit Kaffee, Kranzbrot und Getränken, die kostenlos gereicht wurden. Ein Höhepunkt waren die Filmvorführungen der digitalisierten Super-8-Filme aus dem reichen Fundus von Pfarrer Merkel, der das Geschehen in der Pfarrei der Jahre 1962 bis 1978 filmisch festhielt. Das Filmmaterial erwies sich als so umfangreich, dass es auch für eine weitere Zusammenkunft im nächsten Jahr ausreichen wird. Dies hatten ohnehin die Besucher eingefordert – und keineswegs nur wegen der Filme.