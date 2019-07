Leo Moll ist Offingens neuer Ortsvorsteher

Der Teilort Offingen mit Aderzhofen und Dentingen hat mit Leo Moll einen neuen Ortsvorsteher. Er hatte sich in der der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrats zusammen mit Tanja Schweda zur Wahl gestellt.

Uttenweilers Bürgermeister Werner Binder dankte beiden für die Bereitschaft, Verantwortung in ihrem Heimatdorf zu übernehmen. Offingen sei damit in der glücklichen Lage, zwei Bewerber für die vakante Position des Ortsvorstehers zu haben. Die Mehrheit der Ortschaftsräte wählte Leo Moll, der damit die Nachfolge von Frieda Traub antritt. Als sein Stellvertreter wurde Manfred Widmann wiedergewählt. Beide müssen noch vom Gemeinderat in der Sitzung am Montag, 22. Juli, bestätigt werden.

Dank an die ausscheidenden Räte

Zuvor hatte Bürgermeister Binder die ausscheidenden Mitglieder des Ortschaftsrats Simone Jehle, Uwe Schweda und die langjährige Ortsvorsteherin Frieda Traub verabschiedet. Er dankte ihnen für ihren Einsatz und die gute Zusammenarbeit und überreichte ein Geschenk. „Viele Projekte wurden in den vergangenen fünf Jahren in Offingen durchgeführt“, stellte Binder fest. Dazu zählten unter anderem die Erweiterung des Baugebiets Baindt, die Teilrenovierung der Rathausfassade, die Erstellung eines Bebauungsplans für das Industriegebiet in Dentingen, die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs und der Breitbandausbau im Ort. Alles in allem wurden zahlreiche Aufgaben angepackt und erledigt.

Bürgermeister Binder übernahm dann die Verpflichtung der neu- und wiedergewählten Ortschaftsräte. Er dankte ihnen für die Bereitschaft, Verantwortung für den Ort zu übernehmen und wünschte sich eine gute Zusammenarbeit für die kommende Legislaturperiode.