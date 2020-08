Kügelesgraben: Nach der Badesaison geht es los

Von Deutsche Presse-Agentur

Für Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten gibt es in Deutschland eine Testpflicht. Bei Urlaub in den meisten europäischen Ländern bleibt einem das erspart.

Doch auch in Europa wurden zuletzt vielerorts die Maßnahmen verschärft. Ein Überblick: Wo gilt Maskenpflicht? Muss man nach der Einreise in Quarantäne? Und was ist am Strand zu beachten?

Belgien - Teilweise Reisewarnung Touristen aus Deutschland können einreisen. Einige deutsche Regionen - darunter Hamburg, Niederbayern und Düsseldorf - stuft das belgische ...