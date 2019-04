Kreisjugendmusikkapelle kommt nach Uttenweiler

Die Kreisjugendmusikkapelle Biberach spielt seit Jahren in der Höchstklasse. Zahlreiche Auftritte im In- und Ausland haben das Auswahlorchester weit über die Grenzen des Landkreises hinaus bekannt gemacht. Am Samstag, 27. April, ist die Kreisjugendmusikkapelle unter der Leitung von Musikdirektor Tobias Zinser in der Festhalle Uttenweiler zu erleben. Das Frühjahrskonzert beginnt um 20 Uhr.

Mit der Akademischen Festouvertüre von Johannes Brahms (Bearbeitung: Siegmund Goldhammer) eröffnen die Musiker ihr Frühjahrskonzert. Ebenfalls in Erinnerung an Johannes Brahms sind im Anschluss unter dem Titel „Also blus das Alphorn heut’“ sinfonische Sequenzen von Stefan Schwalgin zu hören. Bis zur Pause folgen „Impressions of Japan“ von James Barnes und „El Camino Real“ von Alfred Reed. Weiter geht es mit „Danzon No. 2“ von Arturo Marquez (Bearbeitung: Oliver Nickel), „How to Train Your Dragon“ von John Powell aus dem Film „Drachenzähmen leicht gemacht“ (Bearbeitung: Ton van Grevenbroek) und die Uraufführung von „Sax, Wind & Funk“ von Stefan Schwalgin. Mit dem Florentiner Marsch von Julius Fucík (Bearbeitung: Siegried Rundel) beschließen die Musiker ihr Konzert.