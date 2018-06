Kreisjugendchortag in Uttenweiler

Einer der beiden Kreisjugendchortage des Landkreises Biberach findet am Sonntag, 13. Juli , in Uttenweiler statt. Landrat Heiko Schmid lädt zu diesem Chortag herzlich ein.

Über 180 Kinder und Jugendliche kommen zusammen aus folgenden Schüler-, Kinder und Jugendchören: Die Grundschulchöre aus Riedlingen und Uttenweiler sowie der Kinder- und Jugendchor St. Clemens Betzenweiler, der Chor und die Orff-AG der Abt-Ulrich-Blank-Schule Uttenweiler, der Chor Dream&Harmonie aus Ertingen sowie der Kinder- und Jugendchor des gastgebenden Gesangvereins Frohsinn Uttenweiler. Der Gesangverein „Frohsinn“ und Da Capo sind als gastgebender Verein in der Betreuung der Sängerschar tätig.

Der Kreisjugendchortag beginnt am Sonntag um 10 Uhr mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Simon und Judas. Um zirka 11.45 Uhr folgen dann die Chorvorträge der einzelnen Chöre in der Festhalle Uttenweiler. Das Programm umfasst Volkslieder und Songs, Ausschnitte aus Musicals sowie lockere fröhliche Weisen.