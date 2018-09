Knapp 50 500 Besucher im Naturfreibad

Der heiße Sommer hat 50 438 Besucher in das Uttenweiler Naturfreibad gelockt. Bürgermeister Werner Binder sprach in der Sitzung des Gemeinderats von einem „Rekordjahr“. Daraus ergaben sich Einnahmen in Höhe von gut 59 840 Euro. Die Abrechnung für 2018 läge aber noch nicht vor, so Binder weiter, die Ausgaben seien damit noch nicht genau erfasst. Ziehe man aber Vergleichswerte aus den Vorjahren heran, zeige sich, dass das Freibad weiterhin ein Zuschussbetrieb mit voraussichtlich rund 100 000 Euro Deckungslücke bleibe. Bei den Wohnmobilstellplätzen konnte die Gemeinde in diesem Sommer 119 Übernachtungen verbuchen. Eine erfreuliche Entwicklung, so Binder. „Wir hatten eine tolle Saison im Naturfreibad.“