Kleintiermarkt mit Jungtieren

Besonders viele Jungtiere erwartet der Kleintierzuchtverein bei seinem nächsten Kleintiermarkt am Sonntag, 10. Juni, von 9.30 bis 12 Uhr beim Züchterheim. Angeboten werden dürfen Kaninchen, Hühner, Zwerghühner, Tauben, Sittiche, Kanarien, Wachteln und Meerschweinchen. Nur saubere und gesunde Tiere sind zugelassen, für Hühner und Zwerghühner (New Castle) und für Tauben (Paramyixovirose) verlangt die Marktauftsicht eine eine Impfbescheinigung vor der Einlieferung- An Jugendliche unter 17 Jahren dürfen Tiere nur bei Anwesenheit eines Elternteils verkauft werden. Bei der Verlosung gegen 10.30 Uhr beim Frühschoppen gibt es Sachpreise zu gewinnen.