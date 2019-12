Der Kleintierzuchtverein Uttenweiler veranstaltet am Sonntag, 8. Dezember, von 9.30 bis 12 Uhr einen Kleintiermarkt im Züchterheim für Besucher, Käufer, und Verkäufer. Es können Kaninchen, Hühner, Zwerghühner, Tauben Sittiche, Kanarien, Wachteln und Meerschweinchen angeboten werden. Wichtig ist nach Angaben des Vereins, dass gesunde und saubere Tiere angeboten werden. Für Zwerghühner, Hühner und Tauben wird eine Impfbescheinigung (New Castle) vor der Einlieferung von der Marktaufsicht verlangt. An Jugendliche unter 17 Jahren sollen Tiere nur bei Anwesenheit eines Elternteils verkauft werden. Eine Marktordnung ist im Schaukasten vor dem Züchterheim ausgehängt. Benutzung der Gehege und der Eintritt ist kostenfrei. Als weiteren Service werden Kleintierbedarf und Karotten für die Kaninchen- und Geflügelhaltung angeboten. Bei der Verlosung für Kinder und Erwachsene während des Frühschoppens gibt es Sachpreise zu gewinnen.