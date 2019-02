Kleintiermarkt an der Fasnet

Für Besucher, Käufer und Verkäufer findet am Sonntag, 10. Februar, von 9.30 bis 12 Uhr ein Kleintiermarkt in Uttenweiler statt. Hier können Kaninchen, Hühner, Zwerghühner, Tauben Sittiche, Wachteln und Meerschweinchen, angeboten werden. Wichtig ist, dass nur gesunde und saubere Tiere auf den Markt gelangen. Für Geflügel (New Castle) und für Tauben (Paramyixovirose) wird bei der Einlieferung eine Impfbescheinigung verlangt. Tiere können an Jugendliche und Kinder unter 17 Jahren nur bei Anwesenheit eines Elternteils verkauft werden. Eine Marktordnung ist im Schaukasten vor dem Züchterheim ausgehängt. Benutzung der Gehege und Eintritt sind kostenfrei. Als weiteren Service werden Gebrauchsteile für die Kleintierhaltung und Karotten angeboten. Beim Frühschoppen gibt es um 10.30 Uhr bei der Gratisverlosung Sachpreise zu gewinnen.