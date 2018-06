Kleine Verrücktheiten und große Macken der Schwaben

Die Saubachkome.de tritt am Samstag, 22. Oktober, beim Weinfest der Sportfreunde Bussen auf. Beginn ist um 20 Uhr in der Mühlbachhalle in Dieterskirch.

Die Saubachkome.de möchte Spaß machen. Sich selbst und anderen. Das haben sich Michael Ogger, die Brüder Alwin, Edgar und Egon Hagel und deren Cousin Markus Burkhardt auf die Fahne geschrieben. Mit geradezu kindlicher Freude karikiert das kleine Ensemble die kleinen Verrücktheiten und die bisweilen großen Eigenarten ihrer Landsleute. Die Liebe zu Land und Leuten liefert den fünf oberschwäbischen Komödianten aus Äpfingen am Saubach den Nährboden für Geschichten, für Ausdrücke und Sprüche sowie vieler parodierter schwäbischer Eigenarten und musikalischer Einlagen.

Karten gibt es im Vorverkauf bei den Raiffeisenbank-/Volksbank-Filialen in Uttenweiler, Unlingen und Dieterskirch sowie in der Bäckerei Binder in Munderkingen.