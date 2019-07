Klaus Weckenmann wird Ortsvorsteher

Der neu gewählte Ortschaftsrat Sauggart hat sich zu seiner konstituierenden Sitzung getroffen. Seine erste Amtshandlung war die Wahl des neuen Ortsvorstehers Klaus Weckenmann.

Zunächst wurden die ausscheidenden Ortschaftsräte Nicole Seitz und Karl-Josef Auchter verabschiedet. Ortsvorsteher Patrik Häußler und Bürgermeister Werner Binder bedankten sich für deren Einsatz und das gute Miteinander und überreichten jeweils ein Geschenk.

Im Anschluss gab Ortsvorsteher Patrik Häußler einen Rückblick auf die vergangen fünf Jahre und die Themen, mit denen sich der Ortschaftsrat befasst hatte. Dies waren unter anderem die Verlegung des Spielplatzes an den Reutibachsaal, die Vorbereitungen zur Erschließung eines neuen Baugebiets, Diskussion und weitere Planung für den Brückenneubau und vieles mehr. Häußler erinnerte an dieser Stelle an den allzu früh verstorbenen Ortsvorsteher Josef Dentler und würdigte ihn als die treibende Kraft hinter all den genannten Themen.

Die Verpflichtung der neu und wiedergewählten Ortschaftsräte war der nächste Punkt der Tagesordnung. Die Bereitschaft zur Mitarbeit am kommunalpolitischen Geschehen ist keine Selbstverständlichkeit. Dafür sprach Bürgermeister Werner Binder seinen Dank an die Gewählten aus – verbunden mit dem Wunsch eines guten Miteinanders in der weiteren Zusammenarbeit.

Die Wahl des Ortsvorstehers und dessen Stellvertreter war dann die erste Amtshandlung des neuen Ortschaftsrats. Als neuer Ortsvorsteher wurde Klaus Weckenmann und als dessen Stellvertreter Wilfried Branz gewählt. Die Wahl erfolgte einstimmig bei jeweiliger Enthaltung des Gewählten.

Häußler und Bürgermeister Binder bedankten sich bei den Gewählten dafür, dass sie die Verantwortung übernehmen und wünschten ihnen eine stets glückliche Hand in der Amtsführung.