Kindersommer an drei Augusttagen auf dem Bussen

Das Pastoralteam der Seelsorgeeinheit Bussen lädt bis Ende August immer mittwochs von 14.30 bis 16.30 Uhr zum Kindersommer auf die „Spielwiese“ Bussen ein. Kinder zwischen fünf bis elf Jahren sowie jüngere Kinder in Begleitung der Eltern erwartet ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm mit Höhepunkten wie beispielsweise Schwimmflossenrennen, Schminken, Malmaschine und Stockbrot. Die Termine sind am 17., 24. und 31. August. Anmeldungen sind erforderlich und ausschließlich per E-Mail zu richten an bussen2021@gmx.de. Informationen zur „Spielwiese“ gibt es auch telefonisch unter der Nummer 07374/9203770.