Kinderpyramiden und vielfältige Gruppen begeistern

So haben sich das die Uttenweiler Pflugraicher vorgestellt: Bei trockenem Wetter und angenehmen Temperaturen zog der Fasnetsdienstagsumzug unter viel Beifall durch die Gassen. Die vielfältigen Gruppen der einheimischen und befreundeten Zünfte präsentierten sich den Zuschauern in Form von Aufführungen oder Pyramiden. Darunter befanden sich auch sehr sportliche Zünfte, die tolle Stunts darboten. Mit dem Fällen des Fasnetsbaums endete am Abend dann leider die Fasnet in Uttenweiler. Foto: Sebastian Weber

Mehr zum Thema Uttenweiler Tanzeinlagen und Geburtstagsständchen