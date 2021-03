Kindergarten St. Uta wegen Virusvariante geschlossen

Wegen eines Coronafalls mit einer Virusvariante ist der Katholische Kindergarten St. Uta in Uttenweiler bis einschließlich 12. März geschlossen worden. Derzeit besuchen 70 Kinder die Einrichtung.

Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, sind alle notwendigen Quarantänemaßnahmen in Absprache mit dem Gesundheitsamt getroffen worden. Wann der Kindergartenbetrieb wider aufgenommen werden kann, daüber wird die Trägerschaft des Katholischen Kindergartens in Absprache mit dem Gesundheitsamt entscheiden und informieren.

Wegen eines Verdachtsfalls ist vorsorglich auch die Kindertageseinrichtung „Villa Rasselbande“ in Uttenweiler mit 60 Kindern am Freitag, 5. März, und am Montag, 8. März, geschlossen. Der Schulbetrieb in der Abt-Ulrich-Blank Grundschule in Uttenweiler ist am Freitag, 5. März, vorsorglich eingestellt. Davon betroffen sind 150 Schülerinnnen und Schüler, die zum Teil Geschwister an den Kindertageseinrichtung haben. Mit Corona-Schnelltests soll Klarheit über mögliche Infektionen geschaffen werden.

Alle Eltern der Kindertageseinrichtung Villa Rasselbande sowie der Schule wurden von der jeweiligen Einrichtungsleitung über die Maßnahmen informiert. Sobald der Gemeinde Uttenweiler als Träger der beiden Einrichtungen neue Erkenntnisse vorliegen, werden die betroffenen Eltern schnellstmöglich über das weitere Vorgehen informiert.